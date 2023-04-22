Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    «Зенит» – «Динамо»: стартовые составы на 24-й тур РПЛ

    «Зенит» и «Динамо» назвали стартовые составы на матч 24-го тура РПЛ.

    • Встреча пройдет на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге в субботу, 22 апреля. Начало – в 19:00 мск.
    • «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию.

    Уверены в победе «Зенита»? Получите бесплатный бонус в 17000 рублей и ставьте на матч

    Зенит: Кержаков, Чистяков, Ренан, Караваев, Сантос, Барриос, Вендел, Кузяев, Малком, Клаудиньо, Кассьерра.

    Динамо: Шунин, Фернандес, Майсторович, Скопинцев, Даса, Фомин, Кутицкий, Захарян, Макаров, Нгамале, Смолов.

    Судья: Виталий Мешков (Россия)

    • Матчей в сезоне: 10
    • Желтые карточки: 43 (4,3 в среднем за матч)
    • Красные карточки: 3
    • Фолы в среднем за матч: 24

    Игра первого круга закончилась со счетом 2:0 в пользу петербуржцев. Голы забили Андрей Мостовой и Густаво Мантуан.

    Коэффициенты:

    • Победа Зенита – 1.48
    • Ничья – 4.80
    • Победа Динамо – 6.40

    Прогноз на матч: победа Зенита и ТБ 1,5

    Где смотреть матч Зенит – Динамо

    Источник: телеграм-канал «Динамо»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:55
    Рекомендуем
    Комментарии12
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1100

      Болотоход 5 минут назад

      Сб.Бразилия - Динамо! Динамо вся Россия за вас.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +281

      ц > Болотоход 1 секунду назад

      Бразильцы мешком подстраховались.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1100

      Болотоход 7 минут назад

      ФФФся страна за ментов.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5549

      neim 7 минут назад

      Не просто сегодня будет Динамо, но помятуя о предыдущем матче с Зенитом, отчаиваться не стоит, а по бороться за победу следует. Не так силен Зенит, как его малюют !
      Удачи Динамо !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9775

      САДЫЧОК 17 минут назад

      У Динамо не тренер- а просто вредитель !

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5549

      neim > neim 5 минут назад

      Это да, тут не поспоришь. Тюки опять нет в стартовом составе, зато никакущий Смолов тут как тут (((.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2793

      волчарик 31 минуту назад

      Предполагаю,что не залетело с Ростовом влетит сегодня.Лишь бы не скучного просмотра и обсуждений судеек.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8255

      Беспонтий > волчарик 20 минут назад

      можно?))
      --
      предполагаю
      что в ростове не влетело
      влетит сегодня
      и кому какое дело
      но скучного просмотра не хотел
      о только бы без обсуждений судей..
      ___
      пардон муа)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7098

      Semenycch 34 минуты назад

      Динамо неудобный соперник для Зенита.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4364

      fakeid 40 минут назад

      пзида динаме. это вам не кубок, когда у малкома и барриоса была дисква. малком сегодня точно положит, а может и не раз, чем очень сильно расстроит уголовника квинси зулусенко.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8186

      nik55 > fakeid 11 минут назад

      малком сегодня точно положит себе в трусы

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1100

      Болотоход > fakeid 7 минут назад

      Черный забьет??

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 