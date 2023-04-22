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«Зенит» – «Динамо»: стартовые составы на 24-й тур РПЛ

22 апреля 2023, 17:55
10

«Зенит» и «Динамо» назвали стартовые составы на матч 24-го тура РПЛ.

  • Встреча пройдет на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге в субботу, 22 апреля. Начало – в 19:00 мск.
  • «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию.

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Зенит: Кержаков, Чистяков, Ренан, Караваев, Сантос, Барриос, Вендел, Кузяев, Малком, Клаудиньо, Кассьерра.

Динамо: Шунин, Фернандес, Майсторович, Скопинцев, Даса, Фомин, Кутицкий, Захарян, Макаров, Нгамале, Смолов.

Судья: Виталий Мешков (Россия)

  • Матчей в сезоне: 10
  • Желтые карточки: 43 (4,3 в среднем за матч)
  • Красные карточки: 3
  • Фолы в среднем за матч: 24

Игра первого круга закончилась со счетом 2:0 в пользу петербуржцев. Голы забили Андрей Мостовой и Густаво Мантуан.

Коэффициенты:

  • Победа Зенита – 1.48
  • Ничья – 4.80
  • Победа Динамо – 6.40

Прогноз на матч: победа Зенита и ТБ 1,5

Где смотреть матч Зенит – Динамо

Источник: телеграм-канал «Динамо»
Россия. Премьер-лига Динамо Зенит
Комментарии (10)
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волчарик
1682176178
Предполагаю,что не залетело с Ростовом влетит сегодня.Лишь бы не скучного просмотра и обсуждений судеек.
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САДЫЧОК
1682177021
У Динамо не тренер- а просто вредитель !
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neim
1682177578
Не просто сегодня будет Динамо, но помятуя о предыдущем матче с Зенитом, отчаиваться не стоит, а по бороться за победу следует. Не так силен Зенит, как его малюют ! Удачи Динамо !
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ц
1682178154
Не позорно будет проиграть бразильцам, а позорно бразильцами играть в чемпе России.
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eugen-han
1682178472
У Зенита что-то состав не очень, без Сергеева и Мостового им хана,- это просчёт Семака. У Динамо тоже не особо. Вместо Смолова должен быть Тюкавин или в подмогу к нему, но тренерам виднее конечно. Хотя наверное по ходу игры будут изменения, которые и решат исход противостояния.
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ц
1682182320
Мешков весь потом изошел, не пришлось подыгрывать.
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ц
1682185967
Хорошо бразильцы играют, а зенит сегодня не играл?
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