«Зенит» и «Динамо» назвали стартовые составы на матч 24-го тура РПЛ.
- Встреча пройдет на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге в субботу, 22 апреля. Начало – в 19:00 мск.
- «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию.
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Зенит: Кержаков, Чистяков, Ренан, Караваев, Сантос, Барриос, Вендел, Кузяев, Малком, Клаудиньо, Кассьерра.
Динамо: Шунин, Фернандес, Майсторович, Скопинцев, Даса, Фомин, Кутицкий, Захарян, Макаров, Нгамале, Смолов.
Судья: Виталий Мешков (Россия)
- Матчей в сезоне: 10
- Желтые карточки: 43 (4,3 в среднем за матч)
- Красные карточки: 3
- Фолы в среднем за матч: 24
Игра первого круга закончилась со счетом 2:0 в пользу петербуржцев. Голы забили Андрей Мостовой и Густаво Мантуан.
Коэффициенты:
- Победа Зенита – 1.48
- Ничья – 4.80
- Победа Динамо – 6.40
Прогноз на матч: победа Зенита и ТБ 1,5
Источник: телеграм-канал «Динамо»