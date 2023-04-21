КХЛ. ЦСКА на глазах Федотова вышел вперед в финальной серии с «Ак Барсом»

ЦСКА победил в третьем матче финальной серии плей-офф КХЛ против «Ак Барса». По два ассиста на свой счет записали хоккеисты москвичей Никита Нестеров и Константин Окулов.

Счет в серии стал 2:1 в пользу ЦСКА. Она длится до четырех побед.

На матче присутствовал главный тренер футбольного ЦСКА Владимир Федотов.

Следующий матч состоится 23 апреля в Москве.

КХЛ. Плей-офф. Финал

ЦСКА (Москва) – Ак Барс (Казань) – 3:2 (0:0; 3:1; 0:1)

Голы: 1:0 – Григоренко, 23 (бол); 1:1 – Воронков, 23; 2:1 – Соркин, 33; 3:1 – Слепышев, 36 (бол); 3:2 – Радулов, 46.

Счет в серии: 2:1.

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