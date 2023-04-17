Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • ЦСКА и «Ак Барс» поборются за Кубок Гагарина. За первых говорит сила и стабильность, за вторых – система Билялетдинова

ЦСКА и «Ак Барс» поборются за Кубок Гагарина. За первых говорит сила и стабильность, за вторых – система Билялетдинова

17 апреля 2023, 13:55
3

17 апреля стартует финал Кубка Гагарина. В главной серии встретятся ЦСКА и «Ак Барс», две сильнейшие команды от конференций на данный момент. Кто победит в этой серии и чего ждать от финальных матчей? Рассуждаем в нашем тексте.

У ЦСКА куча финалов Кубка Гагарина – будет ли успешным этот?

ЦСКА не без труда начал путь в плей-офф. Была победа 4:3 над «Северсталью», 4:3 – над «Локомотивом». Зато в финале Запада ЦСКА относительно легко прошел питерский СКА и вышел в очередной финал Кубка Гагарина. Почему очередной? Для тех, кто не особо следит за КХЛ, до серии с «Ак Барсом» их было четыре штуки:

  • 2018 – поражение от «Ак Барса»;
  • 2019 – победа над «Авангардом»;
  • 2021 – поражение от «Авангарда»;
  • 2022 – победа над «Металлургом».

Важный плюс этого ЦСКА – опыт и сохранение ключевых хоккеистов. ЦСКА встречаются с «Ак Барсом» в финале во второй раз за пять лет. С того момента в составе остались Никита Нестеров, Андрей Светлаков, Михаил Григоренко и Константин Окулов.

Вернет ли Билялетдинов Кубок Гагарина в Казань?

Тезис, который противоположен первой части текста.

При Зинэтуле Билялетдинова у «Ак Барса» было четыре финала Кубка Гагарина. В трех из них Билялетдинов брал трофей. Сейчас у него снова есть хорошие шанс привести «Ак Барс» триумфу: системность принесла продвижение по сетке, финансы позволили собрать классный состав.

Перед этим финалом Билялетдинов говорил:

«Не знаю [на вопрос, есть ли в серии с ЦСКА фаворит], каждый по-разному воспринимает нашу игру, игру соперника. Мы играем в свою игру, которую показываем постоянно. Я готовлюсь к этому финалу, эмоции должны быть положительными. Надо готовиться. Финал это финал, команды не случайно сюда попадают. Они решают большие задачи и показывают то, что могут делать».

Билялетдинов был без работы три года – победа в серии с ЦСКА станет для него персональной историей.

Когда и во сколько состоятся матчи финала Кубка Гагарина

Расписание такое:

  • 17.04, 19:30, «Ак Барс» – ЦСКА;
  • 19.04, 19:00, «Ак Барс» – ЦСКА;
  • 21.04, 19:30, ЦСКА – «Ак Барс»;
  • 23.04, 17:00, ЦСКА – «Ак Барс»;
  • 25.04, 19:00, «Ак Барс» – ЦСКА (если понадобится);
  • 27.04, 19:30, ЦСКА – «Ак Барс» (если понадобится);
  • 29.04, 17:00, «Ак Барс» – ЦСКА (если понадобится).

Прогноз на серию

Отвечает редактор «Бомбардира» Илья Егорова:

«ЦСКА – объективно сильнейший клуб в лиге. Да, были проблемы на старте плей-офф, зато позже команда разошлась и почти без проблем прошла СКА. За ЦСКА выступает мощь и стабильность. Но слепо ставить на него я бы не стал. «Ак Барс» – это воплощение идей Билелятдинова про дисциплину и системность. Так что в серии даже с таким сильным соперником он способен преподнести сюрприз.

Мой прогноз – все же победа ЦСКА, но с тяжелой борьбой. Пусть будет 4:2 в матчах».

Фото: официальный сайт ЦСКА, официальный сайт «Ак Барса»

Источник: Бомбардир
Оффтоп ХК ЦСКА
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
vladik12
1681723293
Должна быть качественная серия.
Ответить
Кирилл Михайлов
1681729393
Жаль, что не Авангард в финале
Ответить
САНЁК17
1681738246
Если финал то почему в хоккее играет так дохя?
Ответить
Главные новости
Стали известны финансовые требования «Гвадалахары» к «Спартаку» по Альварадо
13:48
ФотоНазваны претенденты на звание лучшего игрока июля и августа в РПЛ
13:40
Фанаты «Црвены Звезды» заявили о позоре «Спартака»
13:31
5
Радимов оценил поведение Семака в матче с ЦСКА в сравнении с Талалаевым
13:22
1
«Спартаку» отказали в продаже участника ЧМ-2026 за 15 миллионов
12:45
1
Газзаев определил ошибку Карседо в матче с «Динамо»
12:17
5
ЦСКА отказали в продаже игрока за 15 миллионов
11:59
1
Генич сказал, в чем провалился Карседо в игре с «Динамо»
11:48
1
«Локомотив» отдаст вингера в «Крылья Советов»
11:39
В «Балтике» рассказали о серьезном разговоре с Талалаевым
11:28
5
Все новости
Все новости
Пьерлуиджи Коллина – человек, который изменил судейство
13:50
В «Динамо» заявили о провокациях в связи с удалением Тюкавина
13:10
1
Алонсо прокомментировал первое поражение «Челси» в сезоне
12:58
ФотоЗащитник «Крыльев» перешел в клуб Первой лиги
12:29
Газзаев определил ошибку Карседо в матче с «Динамо»
12:17
5
ЦСКА отказали в продаже игрока за 15 миллионов
11:59
1
Генич сказал, в чем провалился Карседо в игре с «Динамо»
11:48
1
«Локомотив» отдаст вингера в «Крылья Советов»
11:39
В «Балтике» рассказали о серьезном разговоре с Талалаевым
11:28
5
Соболеву обидно за неназначенный пенальти в игре с ЦСКА
11:12
13
Российский вратарь в Австрии вернулся на поле после травмы
10:54
Радимов – о футболисте «Спартака»: «Его вообще откуда привезли?»
10:40
8
ФотоЭкс-игрок «Ливерпуля» и «ПСЖ» Вейналдум нашел новый клуб
10:29
Бывший тренер «Спартака» вернется в «Фиорентину»
10:20
3
Кирьяков назвал игроков «Спартака», которые провалили матч с «Динамо»
10:05
17
Артета оценил игру «Арсенала» в победном матче с «Челси»
09:49
Радимов заявил, что «Спартак» идет по наклонной
09:37
16
Российский футболист близок к победе в чемпионате Китая со своей командой
09:23
3
Шалимов отреагировал на гол Мостового в дебютной игре за «Локомотив»
09:18
Флик высказался о разгроме «Валенсии»
09:06
«Фиорентина» уволила главного тренера после 3 поражений на старте Серии A
08:53
1
Радимов позавидовал преображению «Динамо»
08:43
6
7 российских игроков заявлены на общий этап еврокубков
08:28
2
Аршавин высказался о проблемах в игре «Зенита»
08:20
Соболев извинился перед фанатами «Зенита», «Спартак» проиграл в дерби, Мостовой забил в дебютном матче за «Локо» и другие новости
01:20
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+