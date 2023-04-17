ЦСКА и «Ак Барс» поборются за Кубок Гагарина. За первых говорит сила и стабильность, за вторых – система Билялетдинова

17 апреля стартует финал Кубка Гагарина. В главной серии встретятся ЦСКА и «Ак Барс», две сильнейшие команды от конференций на данный момент. Кто победит в этой серии и чего ждать от финальных матчей? Рассуждаем в нашем тексте.

У ЦСКА куча финалов Кубка Гагарина – будет ли успешным этот?

ЦСКА не без труда начал путь в плей-офф. Была победа 4:3 над «Северсталью», 4:3 – над «Локомотивом». Зато в финале Запада ЦСКА относительно легко прошел питерский СКА и вышел в очередной финал Кубка Гагарина. Почему очередной? Для тех, кто не особо следит за КХЛ, до серии с «Ак Барсом» их было четыре штуки:

2018 – поражение от «Ак Барса»;

2019 – победа над «Авангардом»;

2021 – поражение от «Авангарда»;

2022 – победа над «Металлургом».

Важный плюс этого ЦСКА – опыт и сохранение ключевых хоккеистов. ЦСКА встречаются с «Ак Барсом» в финале во второй раз за пять лет. С того момента в составе остались Никита Нестеров, Андрей Светлаков, Михаил Григоренко и Константин Окулов.

Вернет ли Билялетдинов Кубок Гагарина в Казань?

Тезис, который противоположен первой части текста.

При Зинэтуле Билялетдинова у «Ак Барса» было четыре финала Кубка Гагарина. В трех из них Билялетдинов брал трофей. Сейчас у него снова есть хорошие шанс привести «Ак Барс» триумфу: системность принесла продвижение по сетке, финансы позволили собрать классный состав.

Перед этим финалом Билялетдинов говорил:

«Не знаю [на вопрос, есть ли в серии с ЦСКА фаворит], каждый по-разному воспринимает нашу игру, игру соперника. Мы играем в свою игру, которую показываем постоянно. Я готовлюсь к этому финалу, эмоции должны быть положительными. Надо готовиться. Финал это финал, команды не случайно сюда попадают. Они решают большие задачи и показывают то, что могут делать».

Билялетдинов был без работы три года – победа в серии с ЦСКА станет для него персональной историей.

Когда и во сколько состоятся матчи финала Кубка Гагарина

Расписание такое:

17.04, 19:30, «Ак Барс» – ЦСКА;

19.04, 19:00, «Ак Барс» – ЦСКА;

21.04, 19:30, ЦСКА – «Ак Барс»;

23.04, 17:00, ЦСКА – «Ак Барс»;

25.04, 19:00, «Ак Барс» – ЦСКА (если понадобится);

27.04, 19:30, ЦСКА – «Ак Барс» (если понадобится);

29.04, 17:00, «Ак Барс» – ЦСКА (если понадобится).

Прогноз на серию

Отвечает редактор «Бомбардира» Илья Егорова:

«ЦСКА – объективно сильнейший клуб в лиге. Да, были проблемы на старте плей-офф, зато позже команда разошлась и почти без проблем прошла СКА. За ЦСКА выступает мощь и стабильность. Но слепо ставить на него я бы не стал. «Ак Барс» – это воплощение идей Билелятдинова про дисциплину и системность. Так что в серии даже с таким сильным соперником он способен преподнести сюрприз.

Мой прогноз – все же победа ЦСКА, но с тяжелой борьбой. Пусть будет 4:2 в матчах».

Фото: официальный сайт ЦСКА, официальный сайт «Ак Барса»