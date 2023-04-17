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    ЦСКА и «Ак Барс» поборются за Кубок Гагарина. За первых говорит сила и стабильность, за вторых – система Билялетдинова

    17 апреля стартует финал Кубка Гагарина. В главной серии встретятся ЦСКА и «Ак Барс», две сильнейшие команды от конференций на данный момент. Кто победит в этой серии и чего ждать от финальных матчей? Рассуждаем в нашем тексте.

    У ЦСКА куча финалов Кубка Гагарина – будет ли успешным этот?

    ЦСКА не без труда начал путь в плей-офф. Была победа 4:3 над «Северсталью», 4:3 – над «Локомотивом». Зато в финале Запада ЦСКА относительно легко прошел питерский СКА и вышел в очередной финал Кубка Гагарина. Почему очередной? Для тех, кто не особо следит за КХЛ, до серии с «Ак Барсом» их было четыре штуки:

    • 2018 – поражение от «Ак Барса»;
    • 2019 – победа над «Авангардом»;
    • 2021 – поражение от «Авангарда»;
    • 2022 – победа над «Металлургом».

    Важный плюс этого ЦСКА – опыт и сохранение ключевых хоккеистов. ЦСКА встречаются с «Ак Барсом» в финале во второй раз за пять лет. С того момента в составе остались Никита Нестеров, Андрей Светлаков, Михаил Григоренко и Константин Окулов.

    Вернет ли Билялетдинов Кубок Гагарина в Казань?

    Тезис, который противоположен первой части текста.

    При Зинэтуле Билялетдинова у «Ак Барса» было четыре финала Кубка Гагарина. В трех из них Билялетдинов брал трофей. Сейчас у него снова есть хорошие шанс привести «Ак Барс» триумфу: системность принесла продвижение по сетке, финансы позволили собрать классный состав.

    Перед этим финалом Билялетдинов говорил:

    «Не знаю [на вопрос, есть ли в серии с ЦСКА фаворит], каждый по-разному воспринимает нашу игру, игру соперника. Мы играем в свою игру, которую показываем постоянно. Я готовлюсь к этому финалу, эмоции должны быть положительными. Надо готовиться. Финал это финал, команды не случайно сюда попадают. Они решают большие задачи и показывают то, что могут делать».

    Билялетдинов был без работы три года – победа в серии с ЦСКА станет для него персональной историей.

    Когда и во сколько состоятся матчи финала Кубка Гагарина

    Расписание такое:

    • 17.04, 19:30, «Ак Барс» – ЦСКА;
    • 19.04, 19:00, «Ак Барс» – ЦСКА;
    • 21.04, 19:30, ЦСКА – «Ак Барс»;
    • 23.04, 17:00, ЦСКА – «Ак Барс»;
    • 25.04, 19:00, «Ак Барс» – ЦСКА (если понадобится);
    • 27.04, 19:30, ЦСКА – «Ак Барс» (если понадобится);
    • 29.04, 17:00, «Ак Барс» – ЦСКА (если понадобится).

    Прогноз на серию

    Отвечает редактор «Бомбардира» Илья Егорова:

    «ЦСКА – объективно сильнейший клуб в лиге. Да, были проблемы на старте плей-офф, зато позже команда разошлась и почти без проблем прошла СКА. За ЦСКА выступает мощь и стабильность. Но слепо ставить на него я бы не стал. «Ак Барс» – это воплощение идей Билелятдинова про дисциплину и системность. Так что в серии даже с таким сильным соперником он способен преподнести сюрприз.

    Мой прогноз – все же победа ЦСКА, но с тяжелой борьбой. Пусть будет 4:2 в матчах».

    Фото: официальный сайт ЦСКА, официальный сайт «Ак Барса»

    Источник: Бомбардир

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    Сегодня, 12:18
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +9028

      vladik12 37 минут назад

      Должна быть качественная серия.

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