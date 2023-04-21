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    • «Севилья» – настоящее проклятие для «Манчестер Юнайтед» (у нас есть статистика, которая вас удивит)

    «Севилья» – настоящее проклятие для «Манчестер Юнайтед» (у нас есть статистика, которая вас удивит)

    «Севилья» неожиданно выбила «Манчестер Юнайтед» из Лиги Европы.

    Сначала испанцы чудом ушли от поражения на «Олд Траффорд» благодаря двум автоголам, а в ответке просто не оставили сопернику шансов – 3:0!

    Если же изучить статистику противостояния между этими командами, то удивления станет заметно меньше.

    «МЮ» ни разу в истории не побеждал «Севилью». Да-да, НИ РАЗУ!!!

    Они шесть раз играли друг с другом (с учетом товарищеских матчей) – 4 победы андалусийцев и 2 ничьи.

    Более того, «Юнайтед» в шестой раз подряд вылетел из еврокубков от испанской команды.

    Так что клубы Примеры уже давно стали неудобными соперниками для «МЮ», а «Севилья» вообще настоящим проклятием!

    Фото: Keystone Press Agency, www.imago-images.de / Global Look Press

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    Источник: «Бомбардир»

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