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    • Тен Хаг объяснил вылет «МЮ» из Лиги Европы после разгрома от «Севильи»

    Тен Хаг объяснил вылет «МЮ» из Лиги Европы после разгрома от «Севильи»

    Главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг прокомментировал поражение «Манчестер Юнайтед» от «Севильи» (0:3) в 1/4 финала Лиги Европы.

    «Мы должны играть лучше. Нам не хватало собранности и спокойствия. Мы не справлялись с прессингом. Когда так случается, позади остается много пространства.

    Мы проигрывали единоборства. У них было больше страсти, больше желания, больше готовности. Нам не убежать от этого. В воскресенье у нас будет еще один шанс, и мы должны сделать шаг вперед, показать больше характера», – сказал тен Хаг.

    • Первый матч в Англии завершился ничьей 2:2.
    • По сумме двух встреч – «Севилья» выиграла 5:2.
    • «Севилья» сыграет в 1/2 финала с «Ювентусом».

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    Источник: BBC

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