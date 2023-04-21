Тен Хаг объяснил вылет «МЮ» из Лиги Европы после разгрома от «Севильи»

Главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг прокомментировал поражение «Манчестер Юнайтед» от «Севильи» (0:3) в 1/4 финала Лиги Европы.

«Мы должны играть лучше. Нам не хватало собранности и спокойствия. Мы не справлялись с прессингом. Когда так случается, позади остается много пространства.

Мы проигрывали единоборства. У них было больше страсти, больше желания, больше готовности. Нам не убежать от этого. В воскресенье у нас будет еще один шанс, и мы должны сделать шаг вперед, показать больше характера», – сказал тен Хаг.