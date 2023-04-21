Морган: «Тен Хаг – переоцененный клоун. Он думал, что унизить Роналду – умный ход»

Британский журналист Пирс Морган, известный большими интервью с Криштиану Роналду, раскритиковал «МЮ» за вылет из Лиги Европы после разгрома от «Севильи» (0:3).
«Боже мой. Какой унизительный позор со стороны «Манчестер Юнайтед».
Этот переоцененный клоун Эрик тен Хаг думал, что умный ход – это унизить Роналду и заставить его уйти из клуба», – написал Морган в твиттере.
- Первый матч в Англии завершился ничьей 2:2.
- По сумме двух встреч – «Севилья» выиграла 5:2.
- «Севилья» сыграет в 1/2 финала с «Ювентусом».
Источник: твиттер Пирса Моргана