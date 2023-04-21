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    • Морган: «Тен Хаг – переоцененный клоун. Он думал, что унизить Роналду – умный ход»

    Морган: «Тен Хаг – переоцененный клоун. Он думал, что унизить Роналду – умный ход»

    Британский журналист Пирс Морган, известный большими интервью с Криштиану Роналду, раскритиковал «МЮ» за вылет из Лиги Европы после разгрома от «Севильи» (0:3).

    «Боже мой. Какой унизительный позор со стороны «Манчестер Юнайтед».

    Этот переоцененный клоун Эрик тен Хаг думал, что умный ход – это унизить Роналду и заставить его уйти из клуба», – написал Морган в твиттере.

    • Первый матч в Англии завершился ничьей 2:2.
    • По сумме двух встреч – «Севилья» выиграла 5:2.
    • «Севилья» сыграет в 1/2 финала с «Ювентусом».

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    Источник: твиттер Пирса Моргана

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    Сегодня, 07:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7788

      mihail200606 1 час назад

      Морган дрочит что ли на Кристину? Не может угомониться никак.. сильно хуже в МЮ помоему не стало после ухода роналду..значит прав был тен хаг.. уже и роналду сам наверное про мю забыл, а этот все тен хага чмырит

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