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    • Тен Хаг рассказал, кто виноват в разгромном поражении «МЮ» от «Севильи»

    Тен Хаг рассказал, кто виноват в разгромном поражении «МЮ» от «Севильи»

    Главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг назвал виновных в поражении «Манчестер Юнайтед» от «Севильи» (0:3) в 1/4 финала Лиги Европы.

    «Дело не в [игроках, которые пропускали игру], а в футболистах на поле. Они должны были показать достойную игру, а на деле были недостаточно хороши.

    Мы много раз показывали хороший футбол, но сегодня не были готовы к игре. На таком уровне, тем более играя за «Манчестер Юнайтед», ты должен быть готов к каждому матчу.

    Это была прекрасная возможность выиграть что-то, а мы упустили ее. Должны винить только себя. Все прошло, мы не можем ничего изменить. С нетерпением ждем воскресенья, это следующая возможность», – сказал тен Хаг.

    • Первый матч в Англии завершился ничьей 2:2.
    • По сумме двух встреч – «Севилья» выиграла 5:2.
    • «Севилья» сыграет в 1/2 финала с «Ювентусом».

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    Источник: BBC

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    Сегодня, 08:38
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +125

      russkiisergei 1 час назад

      просто "лучшая лига мира" в очередной раз взяла в рот!!! ИСПАНИЯ рулит

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