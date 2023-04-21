Тен Хаг рассказал, кто виноват в разгромном поражении «МЮ» от «Севильи»

Главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг назвал виновных в поражении «Манчестер Юнайтед» от «Севильи» (0:3) в 1/4 финала Лиги Европы.

«Дело не в [игроках, которые пропускали игру], а в футболистах на поле. Они должны были показать достойную игру, а на деле были недостаточно хороши.

Мы много раз показывали хороший футбол, но сегодня не были готовы к игре. На таком уровне, тем более играя за «Манчестер Юнайтед», ты должен быть готов к каждому матчу.

Это была прекрасная возможность выиграть что-то, а мы упустили ее. Должны винить только себя. Все прошло, мы не можем ничего изменить. С нетерпением ждем воскресенья, это следующая возможность», – сказал тен Хаг.