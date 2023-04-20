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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Севилья - Манчестер Юнайтед
Севилья - Манчестер Юнайтед: обзор матча 20 апреля 2023
Севилья
20.04.2023, четверг, 22:00
Лига Европы, 1/4 финала
3 : 0
Первый матч – 2 : 2
Завершен
Манчестер Юнайтед
8'
Ю. Эн-Несири
47'
Л. Баде
81'
Ю. Эн-Несири
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Севилья - Манчестер Юнайтед
90'
+3
Желтая карточка
Л. Шоу
86'
Замена
Э. Эланга
️️️️
К. Эриксен
Замена
А. Теллес
️️️️
М. Акунья
85'
ГОЛ! 3:0!
Ю. Эн-Несири
81'
Замена
Б. Хиль
️️️️
Э. Ламела
80'
Желтая карточка
Я. Буну
73'
68'
Замена
Фред
️️️️
М. Забитцер
59'
Желтая карточка
Антони
56'
Желтая карточка
Каземиро
53'
Замена
В. Вегхорст
️️️️
А. Марсьяль
ГОЛ! 2:0!
Л. Баде
Пас отдал
И. Ракитич
47'
46'
Замена
Л. Шоу
️️️️
А. Ван-Биссака
46'
Замена
М. Рэшфорд
️️️️
Д. Санчо
Замена
Сусо
️️️️
Маркао
29'
ГОЛ! 1:0!
Ю. Эн-Несири
Пас отдал
Э. Ламела
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
37
Яссин Буну
ВР
21
Маркос Акунья
ЛЗ
5
Лоик Баде
ЦЗ
23
Маркао
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
5
Фернандо
ОП
8
Неманья Гудель
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
9
Эрик Ламела
ПВ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
2
Диогу Далот
ЛЗ
29
Виктор Линделеф
ЦЗ
15
Гарри Магуайр
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
19
Джейдон Санчо
ЛВ
5
Каземиро
ОП
20
Марсель Забитцер
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
7
Антони
ПВ
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Севилья
1
Альберто Флорес
ВР
13
Марко Дмитрович
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
17
Брайан Хиль
ЛВ
8
Оливер Торрес
ЦП
10
Сусо
ПВ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
17
Рафаэль Мир
ЦФ
Манчестер Юнайтед
1
Радек Витек
ВР
1
Джек Батлэнд
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
23
Люк Шоу
ЛЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
19
Энтони Эланга
ЛВ
14
Зидан Икбал
ЦП
7
Фред
ЦП
28
Факундо Пельистри
ПВ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
4-1-2-2-1
37
Буну
21
Акунья
5
Баде
23
Маркао
16
Навас
5
Фернандо
8
Гудель
11
Ракитич
7
Окампос
9
Ламела
21
Эн-Несири
4-1-1-3-1
43
Де Хеа
29
Ван-Биссака
29
Линделеф
15
Магуайр
2
Далот
5
Каземиро
20
Забитцер
7
Антони
24
Эриксен
19
Санчо
9
Марсьяль
21
Акунья
13
Теллес
13
Теллес
21
Акунья
9
Ламела
17
Хиль
17
Хиль
9
Ламела
23
Маркао
10
Сусо
10
Сусо
23
Маркао
29
Ван-Биссака
23
Шоу
23
Шоу
29
Ван-Биссака
20
Забитцер
7
Фред
7
Фред
20
Забитцер
19
Санчо
9
Рэшфорд
9
Рэшфорд
19
Санчо
24
Эриксен
19
Эланга
19
Эланга
24
Эриксен
9
Марсьяль
9
Вегхорст
9
Вегхорст
9
Марсьяль
Остались в запасе
Севилья
Манчестер Юнайтед
1
Альберто Флорес
ВР
13
Марко Дмитрович
ВР
4
Карим Рекик
ЦЗ
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
8
Оливер Торрес
ЦП
10
Алехандро Гомес
ЦФ
17
Рафаэль Мир
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
1
Радек Витек
ВР
1
Джек Батлэнд
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
14
Зидан Икбал
ЦП
28
Факундо Пельистри
ПВ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Остались в запасе
1
Альберто Флорес
ВР
13
Марко Дмитрович
ВР
4
Карим Рекик
ЦЗ
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
8
Оливер Торрес
ЦП
10
Алехандро Гомес
ЦФ
17
Рафаэль Мир
ЦФ
Остались в запасе
1
Радек Витек
ВР
1
Джек Батлэнд
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
14
Зидан Икбал
ЦП
28
Факундо Пельистри
ПВ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Статистика матча Севилья - Манчестер Юнайтед
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Брентфорд
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 2
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Артур Соареш Диаш
(Порту)
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
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