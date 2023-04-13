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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Манчестер Юнайтед - Севилья
Манчестер Юнайтед - Севилья: обзор матча 13 апреля 2023
Манчестер Юнайтед
13.04.2023, четверг, 22:00
Лига Европы, 1/4 финала
2 : 2
Ответный матч – 0 : 3
Завершен
Севилья
15'
М. Забитцер
21'
М. Забитцер
84'
Х. Навас
90+2'
Г. Магуайр (АГ)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Манчестер Юнайтед - Севилья
90'
+2
ГОЛ в свои ворота! 2:2!
Г. Магуайр
90'
Замена
А. Гомес
️️️️
Г. Монтиэль
Желтая карточка
Ф. Пельистри
89'
84'
ГОЛ! 2:1!
Х. Навас
Замена
Ф. Пельистри
️️️️
Антони
81'
73'
Замена
Сусо
️️️️
Т. Ньянзу
72'
Желтая карточка
М. Акунья
66'
Замена
Ю. Эн-Несири
️️️️
Э. Ламела
Желтая карточка
Антони
65'
Замена
В. Вегхорст
️️️️
Д. Санчо
62'
Замена
Э. Эланга
️️️️
А. Марсьяль
62'
Замена
К. Эриксен
️️️️
Б. Фернандеш
62'
58'
Желтая карточка
Н. Гудель
46'
Замена
Х. Навас
️️️️
О. Торрес
Замена
Г. Магуайр
️️️️
Р. Варан
46'
Желтая карточка
Б. Фернандеш
41'
38'
Желтая карточка
Э. Ламела
25'
Желтая карточка
И. Ракитич
ГОЛ! 2:0!
М. Забитцер
Пас отдал
А. Марсьяль
21'
ГОЛ! 1:0!
М. Забитцер
Пас отдал
Б. Фернандеш
15'
11'
Желтая карточка
Г. Монтиэль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
5
Каземиро
ОП
20
Марсель Забитцер
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
7
Антони
ПВ
19
Джейдон Санчо
ПВ
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Севилья
37
Яссин Буну
ВР
21
Маркос Акунья
ЛЗ
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
23
Маркао
ЦЗ
29
Гонсало Монтиэль
ПЗ
5
Фернандо
ОП
8
Неманья Гудель
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
8
Оливер Торрес
ЦП
9
Эрик Ламела
ПВ
7
Лукас Окампос
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Манчестер Юнайтед
1
Радек Витек
ВР
1
Джек Батлэнд
ВР
15
Гарри Магуайр
ЦЗ
29
Виктор Линделеф
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
19
Энтони Эланга
ЛВ
14
Зидан Икбал
ЦП
7
Фред
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
28
Факундо Пельистри
ПВ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
Севилья
13
Марко Дмитрович
ВР
1
Альберто Флорес
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
5
Лоик Баде
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
17
Брайан Хиль
ЛВ
10
Сусо
ПВ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
17
Рафаэль Мир
ЦФ
4-1-1-3-1
43
Де Хеа
3
Маласья
19
Варан
6
Мартинес
29
Ван-Биссака
5
Каземиро
20
Забитцер
7
Антони
8
Фернандеш
19
Санчо
9
Марсьяль
4-1-3-1-1
37
Буну
29
Монтиэль
23
Ньянзу
23
Маркао
21
Акунья
5
Фернандо
8
Гудель
11
Ракитич
8
Торрес
9
Ламела
7
Окампос
19
Варан
15
Магуайр
15
Магуайр
19
Варан
8
Фернандеш
24
Эриксен
24
Эриксен
8
Фернандеш
9
Марсьяль
19
Эланга
19
Эланга
9
Марсьяль
7
Антони
28
Пельистри
28
Пельистри
7
Антони
19
Санчо
9
Вегхорст
9
Вегхорст
19
Санчо
8
Торрес
16
Навас
16
Навас
8
Торрес
23
Ньянзу
10
Сусо
10
Сусо
23
Ньянзу
9
Ламела
21
Эн-Несири
21
Эн-Несири
9
Ламела
29
Монтиэль
10
Гомес
10
Гомес
29
Монтиэль
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Севилья
1
Радек Витек
ВР
1
Джек Батлэнд
ВР
29
Виктор Линделеф
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
14
Зидан Икбал
ЦП
7
Фред
ЦП
Главный тренер
Эрик тен Хаг
13
Марко Дмитрович
ВР
1
Альберто Флорес
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
5
Лоик Баде
ЦЗ
17
Брайан Хиль
ЛВ
17
Рафаэль Мир
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Остались в запасе
1
Радек Витек
ВР
1
Джек Батлэнд
ВР
29
Виктор Линделеф
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
14
Зидан Икбал
ЦП
7
Фред
ЦП
Остались в запасе
13
Марко Дмитрович
ВР
1
Альберто Флорес
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
5
Лоик Баде
ЦЗ
17
Брайан Хиль
ЛВ
17
Рафаэль Мир
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Севилья
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Брентфорд
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 2
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Севилья
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Информация о матче
Главный судья:
Феликс Цвайер
(Берлин)
Стадион:
Олд Траффорд
Где смотреть матч:
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