«Сборная устала играть с этой шпаной»: Колыванов – об отказе России от участия в турнире CAFA

Экс-форвард сборной России Игорь Колыванов прокомментировал отказ национальной команды участвовать в первом чемпионате Центрально-Азиатской футбольной ассоциации (CAFA).

«Честно говоря, до лампочки, правильное ли решение РФС отказаться от участия в Кубке Азии или нет. Раз отказались, значит, так надо.

Детский сад. Даже самим футболистам неинтересно ехать и играть с этими командами. Российская сборная уже устала играть с этой шпаной – это доходит до смешного.

В таком случае лучше вообще не играть международные матчи, а собрать две сборные – первую и вторую – и сыграть между собой, чем с такими командами», – сказал Колыванов.