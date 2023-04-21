Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • «Сборная устала играть с этой шпаной»: Колыванов – об отказе России от участия в турнире CAFA

    «Сборная устала играть с этой шпаной»: Колыванов – об отказе России от участия в турнире CAFA

    Экс-форвард сборной России Игорь Колыванов прокомментировал отказ национальной команды участвовать в первом чемпионате Центрально-Азиатской футбольной ассоциации (CAFA).

    «Честно говоря, до лампочки, правильное ли решение РФС отказаться от участия в Кубке Азии или нет. Раз отказались, значит, так надо.

    Детский сад. Даже самим футболистам неинтересно ехать и играть с этими командами. Российская сборная уже устала играть с этой шпаной – это доходит до смешного.

    В таком случае лучше вообще не играть международные матчи, а собрать две сборные – первую и вторую – и сыграть между собой, чем с такими командами», – сказал Колыванов.

    • В турнире сыграют Таджикистан, Иран, Узбекистан, Киргизия, Туркменистан и Афганистан.
    • Турнир пройдет с 9 по 21 июня 2023 года в Ташкенте и Бишкеке.
    • Его спонсором будет «Газпром».

    Новости по теме
    Депутат Терюшков: «РФС безвольно метается от Европы к Азии – хочет играть со странами, поставляющими оружие фашистскому режиму Зеленского» 2
    Мовсисян назвал самый популярный клуб России: «Это очевидно, как день и ночь» 2
    Россия может провести товарищеский матч с одной из лучших сборных Азии 2
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:45
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 