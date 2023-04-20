Семак высказался о возможном изменении формата РПЛ

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак отреагировал на слова главы РПЛ Александра Алаева.

Следующий сезон Премьер-лиги может пройти в новом формате.

Возможно введение плей-офф или третьего круга чемпионата с разбивкой на группы.

– Президент РПЛ Александр Алаев заявил, что в лиге может появиться плей-офф или третий круг с группами. Как вы относитесь к этой идее?

– Такой вопрос – журналистский и тех людей, которые относятся с предубеждением к нашему клубу. К этому я отношусь одной фразой: терпеть надо с любовью.

У всех свои мысли на этот счет, но почему-то чемпионат Италии или Испании смотреть интересно. Хотя какой там отрыв? Можно посмотреть и другие чемпионаты, где клубы идут с большим отрывом, но никто не задается вопросом, а интересен ли их чемпионат.

Это вопросы тех людей, которые с негативом или с предубеждением относятся к нашей команде. Нашим болельщикам, думаю, нравится наша игра. Огромного разрыва нет. Если говорить о какой-то реорганизации, то это точно не наша работа.