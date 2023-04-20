Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Семак высказался о возможном изменении формата РПЛ

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак отреагировал на слова главы РПЛ Александра Алаева.

    • Следующий сезон Премьер-лиги может пройти в новом формате.
    • Возможно введение плей-офф или третьего круга чемпионата с разбивкой на группы.

    – Президент РПЛ Александр Алаев заявил, что в лиге может появиться плей-офф или третий круг с группами. Как вы относитесь к этой идее?

    – Такой вопрос – журналистский и тех людей, которые относятся с предубеждением к нашему клубу. К этому я отношусь одной фразой: терпеть надо с любовью.

    У всех свои мысли на этот счет, но почему-то чемпионат Италии или Испании смотреть интересно. Хотя какой там отрыв? Можно посмотреть и другие чемпионаты, где клубы идут с большим отрывом, но никто не задается вопросом, а интересен ли их чемпионат.

    Это вопросы тех людей, которые с негативом или с предубеждением относятся к нашей команде. Нашим болельщикам, думаю, нравится наша игра. Огромного разрыва нет. Если говорить о какой-то реорганизации, то это точно не наша работа.

    Новости по теме
    «Его роль несколько преувеличена»: Канчельскис сравнил Семака и Карпина 20
    Семак оценил момент с неназначенным пенальти в ворота «Зенита» 7
    Семак не удовлетворен итогом матча с «Ростовом» 3
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:35
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4303

      fakeid 1 час назад

      подбешивают чемпионаты со странными системами. кто ставки делает - понимает. объясню специально для промкваса: перед тем, как сделать ставку - ты же, естественно, посмотришь у букмекера в таблицу чемпионата, кто где сейчас. а там, цуко, 2 таблицы! или даже 3! и по первой выходит, что амкар на втором месте, а кубань на 14. а во второй таблице амкар на 7, а кубань на 4. и вот как понять расклад? безоговорочный фаворит сдулся до уровня спартака - или аутсайдер стал настолько хорош? и по миру таких диких чемпионатов навалом, даже в европе (не в топ-20, разумеется)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6391

      Давид59 1 час назад

      Я добавлю. Интерес к чемпионату вырастет, если мы вернёмся к международным матчам. А для этого надо не формат чемпионата менять, а сами знаете чего.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 