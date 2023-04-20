Семак высказался о возможном изменении формата РПЛ

подбешивают чемпионаты со странными системами. кто ставки делает - понимает. объясню специально для промкваса: перед тем, как сделать ставку - ты же, естественно, посмотришь у букмекера в таблицу чемпионата, кто где сейчас. а там, цуко, 2 таблицы! или даже 3! и по первой выходит, что амкар на втором месте, а кубань на 14. а во второй таблице амкар на 7, а кубань на 4. и вот как понять расклад? безоговорочный фаворит сдулся до уровня спартака - или аутсайдер стал настолько хорош? и по миру таких диких чемпионатов навалом, даже в европе (не в топ-20, разумеется)
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак отреагировал на слова главы РПЛ Александра Алаева.
- Следующий сезон Премьер-лиги может пройти в новом формате.
- Возможно введение плей-офф или третьего круга чемпионата с разбивкой на группы.
– Президент РПЛ Александр Алаев заявил, что в лиге может появиться плей-офф или третий круг с группами. Как вы относитесь к этой идее?
– Такой вопрос – журналистский и тех людей, которые относятся с предубеждением к нашему клубу. К этому я отношусь одной фразой: терпеть надо с любовью.
У всех свои мысли на этот счет, но почему-то чемпионат Италии или Испании смотреть интересно. Хотя какой там отрыв? Можно посмотреть и другие чемпионаты, где клубы идут с большим отрывом, но никто не задается вопросом, а интересен ли их чемпионат.
Это вопросы тех людей, которые с негативом или с предубеждением относятся к нашей команде. Нашим болельщикам, думаю, нравится наша игра. Огромного разрыва нет. Если говорить о какой-то реорганизации, то это точно не наша работа.