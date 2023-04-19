В РПЛ назвали возможные форматы следующего сезона

Президент РПЛ Александр Алаев сообщил, что следующий сезон может пройти в новом формате.

— Есть ли вероятность, что в следующем чемпионате будет некая гибридная формула проведения чемпионата — с плей-офф?

— Мы пока этот вариант с клубами не обсуждали, но считаю, что надо иметь в виду потенциальные изменения. Мы живем в нестандартной ситуации, нужно рассматривать все варианты, чтобы сделать чемпионат интереснее. Все помнят опыт голландской компании, и если говорим об изменениях, то надо более взвешенно подойти к ним, потому что есть спортивные и юридические нюансы — в действующих договорах со спонсорами. Лично я считаю, что данный вопрос надо обсуждать.

— Что имеете ввиду под обсуждением — какие есть варианты?

— Разные — и плей-офф, и третий круг с разбивкой на группы. Все варианты заслуживают рассмотрения на общем собрании. Пока все это предварительно.