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    В РПЛ назвали возможные форматы следующего сезона

    Президент РПЛ Александр Алаев сообщил, что следующий сезон может пройти в новом формате.

    — Есть ли вероятность, что в следующем чемпионате будет некая гибридная формула проведения чемпионата — с плей-офф?

    — Мы пока этот вариант с клубами не обсуждали, но считаю, что надо иметь в виду потенциальные изменения. Мы живем в нестандартной ситуации, нужно рассматривать все варианты, чтобы сделать чемпионат интереснее. Все помнят опыт голландской компании, и если говорим об изменениях, то надо более взвешенно подойти к ним, потому что есть спортивные и юридические нюансы — в действующих договорах со спонсорами. Лично я считаю, что данный вопрос надо обсуждать.

    — Что имеете ввиду под обсуждением — какие есть варианты?

    — Разные — и плей-офф, и третий круг с разбивкой на группы. Все варианты заслуживают рассмотрения на общем собрании. Пока все это предварительно.

    • Новый сезон РПЛ стартует в июле.
    • Этот сезон завершится 3 июня.
    • На 11 июня намечен финал Кубка России в «Лужниках».

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    Источник: «РБ Спорт»

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