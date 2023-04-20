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    Легионер «Пари НН»: «Приму российское гражданство, если предложат»

    Нападающий «Пари НН» Момо Янсане не исключил, что станет гражданином РФ.

    – Некоторые легионеры получают российское гражданство. А вы бы хотели иметь паспорт гражданина РФ?

    – Для меня это не важно, ведь у меня есть виза и шенген, благодаря чему я часто путешествую.

    Но если мне предложат российское гражданство, то без проблем – приму его. Пока же мне комфортно со своим паспортом.

    • 25-летний Янсане имеет гражданство Гвинеи.
    • За «Пари НН» он выступает с сентября на правах аренды.
    • Форвард не забил ни одного гола в 17 матчах.

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    Источник: Sport24

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