Легионер «Пари НН»: «Приму российское гражданство, если предложат»

Нападающий «Пари НН» Момо Янсане не исключил, что станет гражданином РФ.

– Некоторые легионеры получают российское гражданство. А вы бы хотели иметь паспорт гражданина РФ?

– Для меня это не важно, ведь у меня есть виза и шенген, благодаря чему я часто путешествую.

Но если мне предложат российское гражданство, то без проблем – приму его. Пока же мне комфортно со своим паспортом.