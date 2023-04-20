Легионер «Пари НН»: «Приму российское гражданство, если предложат»

Нападающий «Пари НН» Момо Янсане не исключил, что станет гражданином РФ.
– Некоторые легионеры получают российское гражданство. А вы бы хотели иметь паспорт гражданина РФ?
– Для меня это не важно, ведь у меня есть виза и шенген, благодаря чему я часто путешествую.
Но если мне предложат российское гражданство, то без проблем – приму его. Пока же мне комфортно со своим паспортом.
- 25-летний Янсане имеет гражданство Гвинеи.
- За «Пари НН» он выступает с сентября на правах аренды.
- Форвард не забил ни одного гола в 17 матчах.
Источник: Sport24