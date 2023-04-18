Аленичев ответил, готов ли он тренировать «Химки»

Экс-тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев рассказал, что не принял бы предложение возглавить «Химки».
– Какой проект вас может заинтересовать? Условные «Химки», клуб в РПЛ.
– В этот клуб однозначно нет, там такие вещи происходят... Уже с иронией воспринимают их дела.
Уже понятно, что «Химки» не будут (участвовать) в следующем году в РПЛ.
- «Енисей» – последнее место работы «Аленичева».
- «Химки» идут в зоне вылета РПЛ (15-е место).
- Подмосковная команда набрала 14 очков в 23 турах, отставание от зоны стыков – 4 балла.
Источник: «Матч ТВ»