Аленичев ответил, готов ли он тренировать «Химки»

Экс-тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев рассказал, что не принял бы предложение возглавить «Химки».

– Какой проект вас может заинтересовать? Условные «Химки», клуб в РПЛ.

– В этот клуб однозначно нет, там такие вещи происходят... Уже с иронией воспринимают их дела.

Уже понятно, что «Химки» не будут (участвовать) в следующем году в РПЛ.