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    Аленичев ответил, готов ли он тренировать «Химки»

    Экс-тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев рассказал, что не принял бы предложение возглавить «Химки».

    – Какой проект вас может заинтересовать? Условные «Химки», клуб в РПЛ.

    – В этот клуб однозначно нет, там такие вещи происходят... Уже с иронией воспринимают их дела.

    Уже понятно, что «Химки» не будут (участвовать) в следующем году в РПЛ.

    • «Енисей» – последнее место работы «Аленичева».
    • «Химки» идут в зоне вылета РПЛ (15-е место).
    • Подмосковная команда набрала 14 очков в 23 турах, отставание от зоны стыков – 4 балла.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 16:34
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +67902

      portero 1 час назад

      Очередь в Химки за неустойкой....

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