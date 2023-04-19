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Прогнозы и коэффициенты на матч «Акрон» – «Спартак»

19 апреля 2023, 14:43
1

«Акрон» и «Спартак» сыграют в матче 1/4 финала Кубка России Пути регионов. Встреча пройдет на стадионе «Кристалл» в Жигулевске.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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Ориентировочные составы:

Судья: Алексей Амелин (Россия)

  • Матчей в сезоне: 11
  • Желтые карточки: 43 (3,9 в среднем за матч)
  • Красные карточки: 2
  • Фолы в среднем за матч: 22

Коэффициенты:

  • Победа «Акрона» – 6.66
  • Ничья – 4.40
  • Победа «Спартака» – 1.57

Прогноз на матч: тотал голов меньше (3)

Где смотреть матч Акрон – Спартак

Источник: «Бомбардир»
Россия. Кубок Прогнозы Спартак Акрон
Комментарии (1)
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serglider
1681917304
Походу спартачи поставили на Акрон)))
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