«Акрон» и «Спартак» сыграют в матче 1/4 финала Кубка России Пути регионов. Встреча пройдет на стадионе «Кристалл» в Жигулевске.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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Ориентировочные составы:

Судья: Алексей Амелин (Россия)

Матчей в сезоне: 11

Желтые карточки: 43 (3,9 в среднем за матч)

Красные карточки: 2

Фолы в среднем за матч: 22

Коэффициенты:

Победа «Акрона» – 6.66

Ничья – 4.40

Победа «Спартака» – 1.57

Прогноз на матч: тотал голов меньше (3)

Где смотреть матч Акрон – Спартак