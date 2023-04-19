«Акрон» и «Спартак» сыграют в матче 1/4 финала Кубка России Пути регионов. Встреча пройдет на стадионе «Кристалл» в Жигулевске.
«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
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Ориентировочные составы:
- Акрон: Сергей Волков – Джамалдин Ходжаниязов, Константин Савичев, Даниил Полубояринов, Данила Сагуткин – Сергей Макаров, Максим Палиенко, Евгений Песегов – Владимир Азаров, Андрес Понсе, Иван Чудин.
- Спартак: Александр Максименко – Руслан Литвинов, Даниил Хлусевич, Никита Чернов, Томаш Тавареш – Данил Пруцев, Кристофер Мартинс, Роман Зобнин, Даниил Денисов – Кейта Бальде, Михаил Игнатов.
Судья: Алексей Амелин (Россия)
- Матчей в сезоне: 11
- Желтые карточки: 43 (3,9 в среднем за матч)
- Красные карточки: 2
- Фолы в среднем за матч: 22
Коэффициенты:
- Победа «Акрона» – 6.66
- Ничья – 4.40
- Победа «Спартака» – 1.57
Прогноз на матч: тотал голов меньше (3)
Источник: «Бомбардир»