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    Прогнозы и коэффициенты на матч «Акрон» – «Спартак»: 1/4 финала Кубка России

    «Акрон» и «Спартак» сыграют в матче 1/4 финала Кубка России Пути регионов. Встреча пройдет на стадионе «Кристалл» в Жигулевске.

    «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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    Ориентировочные составы:

    Судья: Алексей Амелин (Россия)

    • Матчей в сезоне: 11
    • Желтые карточки: 43 (3,9 в среднем за матч)
    • Красные карточки: 2
    • Фолы в среднем за матч: 22

    Коэффициенты:

    • Победа «Акрона» – 6.66
    • Ничья – 4.40
    • Победа «Спартака» – 1.57

    Прогноз на матч: тотал голов меньше (3)

    Где смотреть матч Акрон – Спартак

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 14:05
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