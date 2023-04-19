«Акрон» и «Спартак» сыграют в матче 1/4 финала Кубка России Пути регионов. Встреча пройдет на стадионе «Кристалл» в Жигулевске.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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Матч состоится в среду, 19 апреля.

Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».

Игру также будет транслировать «Фонбет».

Начало – в 16:30 мск.

«Спартак» – фаворит матча по версии букмекеров, коэффициент на победу москвичей – 1,55. На ничью можно поставить за 4,50. На выигрыш «Акрона» дают 5,90.

Прогноз на матч Акрон – Спартак