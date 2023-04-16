Бубнов предъявил претензии арбитру матча «Торпедо» – «Спартак»

Сколко людей столько и мнений. Но вот то что ни проходит ни одного тура без судейского скандала это факт. Судьи ни о чем. ВАР ни о чем. Незнаю заметили ли вы что зачастую комментаторы Матч ТВ дают правильную оценку тому или иному эпизоду что потом подтверждает КДК или как его там называют (не суть). Так почему "толпа" этих самых судей (судьи на поле + ВАР судьи) которые якобы квалифицированные не видят того что видят журналюги. Почему нам показывают эпизод с разных ракурсов а этому свистуну зачастую один ракурс и тот выбран так что оценить ситуацию обьективно не получится. Шапито епта..
Бывший спартаковец Александр Бубнов оценил судейство в матче 23-го тура РПЛ «Торпедо» – «Спартак» (1:2). В первом тайме в ворота хозяев было назначено три пенальти.
«Что касается судейства, то к нему есть вопросы. Начну с третьего пенальти. Защитник «Торпедо» Артeм Самсонов в этом эпизоде получил жeлтую карточку. Но здесь можно было вполне давать красную: игрок мог нанести травму сопернику!
По поводу первого 11-метрового тоже можно подискутировать. Пенальти, на мой взгляд, сомнительный, такие ставить нельзя. В наше время подобные 11-метровые точно не назначали, это считалось неумышленной игрой рукой. Футболист, выпрыгивая, не может не вскинуть руки вверх и в стороны. Более того, в конкретном случае игрок «Торпедо» Равиль Нетфуллин не видел ни соперника, ни мяч. Как он мог умышленно сыграть рукой? В него просто попали!» – считает Бубнов.
- Матч в поле обслуживал москвич Павел Шадыханов.
- В 2-м тайме у «Спартака» было 2 удаления.
- Спартаковцы вернулись на 3-е место в таблице.