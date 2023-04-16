Бубнов предъявил претензии арбитру матча «Торпедо» – «Спартак»

Бывший спартаковец Александр Бубнов оценил судейство в матче 23-го тура РПЛ «Торпедо» – «Спартак» (1:2). В первом тайме в ворота хозяев было назначено три пенальти.

«Что касается судейства, то к нему есть вопросы. Начну с третьего пенальти. Защитник «Торпедо» Артeм Самсонов в этом эпизоде получил жeлтую карточку. Но здесь можно было вполне давать красную: игрок мог нанести травму сопернику!

По поводу первого 11-метрового тоже можно подискутировать. Пенальти, на мой взгляд, сомнительный, такие ставить нельзя. В наше время подобные 11-метровые точно не назначали, это считалось неумышленной игрой рукой. Футболист, выпрыгивая, не может не вскинуть руки вверх и в стороны. Более того, в конкретном случае игрок «Торпедо» Равиль Нетфуллин не видел ни соперника, ни мяч. Как он мог умышленно сыграть рукой? В него просто попали!» – считает Бубнов.