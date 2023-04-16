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    Денисов: «Судья ответит за удаления Литвинова и Мартинса»

    Защитник «Спартака» Даниил Денисов прокомментировал удаления своих партнеров во втором тайме матча 23-го тура РПЛ против «Торпедо» (2:1).

    – У «Спартака» было два удаления по ходу игры. Со всеми решениями судьи ты согласен?

    – Не знаю, комментировать решения судьи не хочется. Рефери удалил Руслана Литвинова и Кристофера Мартинса, потом он ответит за свои решения.

    • Матч в поле обслуживал москвич Павел Шадыханов.
    • В 1-м тайме он назначил 3 пенальти в пользу «Спартака».
    • Спартаковцы вернулись на 3-е место в таблице.

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    Источник: телеграм-канал Metaratings

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    Сегодня, 11:57
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +67888

      portero 16 минут назад

      Это что??? Тактика по шантажу и запугиванию арбитров....
      Это уже команда указания выполняет по нанздам, лучше бы в ворота тренировались бить точнее и в одно касание....

      0
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    • ...
      Рейтинг: +18038

      NewLife 29 минут назад

      Когда дать комментарий не хватает ума, помойные тролли начинают писать х.з. что для отвлекающего маневра.

      0
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      Рейтинг: +21208

      derrik2000 33 минуты назад

      "Предъявить хочет"???
      ))))))))))))))))))))
      *ука!
      ПА-ЧИ-МУ практически все игрочишки такие тупые???
      Из-за того, что ничего кроме как мяч пинать не умеют, да ещё и БАБЛИЩЕ в юном возрасте на голову свалилось, тем самым утвердив этих дубиноголовых в своём мнении, что учиться на хрен не нужно???

      2
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      Рейтинг: +6382

      Давид59 42 минуты назад

      Так-так. А теперь заглянем в УК РФ. На двушечку минимум тянет.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3829

      Эном айс 55 минут назад

      Скрытая угроза "федеральному" судье..))
      Карается, однако.
      Епитимья на фамилию Денисов какая-то.

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