Денисов: «Судья ответит за удаления Литвинова и Мартинса»

Защитник «Спартака» Даниил Денисов прокомментировал удаления своих партнеров во втором тайме матча 23-го тура РПЛ против «Торпедо» (2:1).
– У «Спартака» было два удаления по ходу игры. Со всеми решениями судьи ты согласен?
– Не знаю, комментировать решения судьи не хочется. Рефери удалил Руслана Литвинова и Кристофера Мартинса, потом он ответит за свои решения.
- Матч в поле обслуживал москвич Павел Шадыханов.
- В 1-м тайме он назначил 3 пенальти в пользу «Спартака».
- Спартаковцы вернулись на 3-е место в таблице.
Источник: телеграм-канал Metaratings