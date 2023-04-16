Денисов: «Судья ответит за удаления Литвинова и Мартинса»

Защитник «Спартака» Даниил Денисов прокомментировал удаления своих партнеров во втором тайме матча 23-го тура РПЛ против «Торпедо» (2:1).

– У «Спартака» было два удаления по ходу игры. Со всеми решениями судьи ты согласен?

– Не знаю, комментировать решения судьи не хочется. Рефери удалил Руслана Литвинова и Кристофера Мартинса, потом он ответит за свои решения.