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Денисов: «Судья ответит за удаления Литвинова и Мартинса»

16 апреля 2023, 11:57
19

Защитник «Спартака» Даниил Денисов прокомментировал удаления своих партнеров во втором тайме матча 23-го тура РПЛ против «Торпедо» (2:1).

– У «Спартака» было два удаления по ходу игры. Со всеми решениями судьи ты согласен?

– Не знаю, комментировать решения судьи не хочется. Рефери удалил Руслана Литвинова и Кристофера Мартинса, потом он ответит за свои решения.

  • Матч в поле обслуживал москвич Павел Шадыханов.
  • В 1-м тайме он назначил 3 пенальти в пользу «Спартака».
  • Спартаковцы вернулись на 3-е место в таблице.

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Источник: телеграм-канал Metaratings
Россия. Премьер-лига Спартак Торпедо Мартинс Кристофер Литвинов Руслан Денисов Даниил Шадыханов Павел
Комментарии (19)
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Эном айс
1681636420
Скрытая угроза "федеральному" судье..)) Карается, однако. Епитимья на фамилию Денисов какая-то.
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Давид59
1681637183
Так-так. А теперь заглянем в УК РФ. На двушечку минимум тянет.
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derrik2000
1681637704
"Предъявить хочет"??? )))))))))))))))))))) *ука! ПА-ЧИ-МУ практически все игрочишки такие тупые??? Из-за того, что ничего кроме как мяч пинать не умеют, да ещё и БАБЛИЩЕ в юном возрасте на голову свалилось, тем самым утвердив этих дубиноголовых в своём мнении, что учиться на хрен не нужно???
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NewLife
1681637969
Когда дать комментарий не хватает ума, помойные тролли начинают писать х.з. что для отвлекающего маневра.
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portero
1681638717
Это что??? Тактика по шантажу и запугиванию арбитров.... Это уже команда указания выполняет по нанздам, лучше бы в ворота тренировались бить точнее и в одно касание....
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avera
1681640882
А кто оно вообще такое, чтобы судить?
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zarsm
1681641275
Вы че в дуб упоролись? Он имел ввиду что ответит за свои решения после заседания ЭСК по итогам тура..
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subbotaspartak
1681652691
После каждого тура судьи за свой базар отвечают, про это речь
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