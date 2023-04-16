Рианчо назвал условие для чемпионства «Спартака» в следующем сезоне

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо высказался, в каком случае москвичи через год могут стать чемпионами.

«Давать прогнозы на следующий сезон можно будет только после летнего трансферного окна, когда станут понятны составы команд. В «Зените», например, разницу делают бразильцы.

У «Спартака» меньше зависимость от легионеров, но есть тот же Квинси Промес. Сложно предугадать, какими именно будут состав команды. Думаю, «Спартак» станет чемпионом в следующем сезоне, если из «Зенита» уйдут все бразильцы», – сказал Рианчо.