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    Рианчо назвал условие для чемпионства «Спартака» в следующем сезоне

    Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо высказался, в каком случае москвичи через год могут стать чемпионами.

    «Давать прогнозы на следующий сезон можно будет только после летнего трансферного окна, когда станут понятны составы команд. В «Зените», например, разницу делают бразильцы.

    У «Спартака» меньше зависимость от легионеров, но есть тот же Квинси Промес. Сложно предугадать, какими именно будут состав команды. Думаю, «Спартак» станет чемпионом в следующем сезоне, если из «Зенита» уйдут все бразильцы», – сказал Рианчо.

    • Агент Вадим Шпинев на этой неделе сообщил, что «Зенит» покинут 5 бразильцев.
    • «Зенит» лидирует в РПЛ с 9-очковым отрывом.
    • «Спартак» занимает 3-е место.

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    Источник: телеграм-канал «РБ Спорт»

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