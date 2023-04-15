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    Абаскаль оценил победу «Спартака» над «Торпедо»

    Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал исход матча 23-го тура РПЛ против «Торпедо» (2:1).

    «Сегодня анализ ещe проще, чем в предыдущем матче. До первого удаления мы полностью владели преимуществом, но не забили два пенальти. Итоговый результат мог быть другим. Мы не можем позволять себе усложнять жизнь, но я доволен, как ребята бились сегодня. Команда после двух удалений показала силу и характер. Мы бились до конца!» – сказал испанец.

    • «Спартак» доигрывал матч вдевятером.
    • В 1-м тайме команда не реализовала 2 пенальти.
    • «Спартак» вернулся на 3-е место в таблице.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +18036

      NewLife 8 минут назад

      Не хочет видеть очевидное - в центре поля игры не было, Пруцев играл как на тренировке в квадрат, терял мяч или отдавал назад и срывал атаку, Литвинов просто не умеет бить по мячу, не знает, как нужно прикладывать стопу к мячу, чтобы он летел, куда следует. У нас во дворе лучше бьют пенальти, из-за этого неточные передачи и обрезы. Эти два игрока просто портят игру.

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      Рейтинг: +18533

      ilichkadr 12 минут назад

      Не, Гильермо не бились до конца, а отбивались как от назойливых мух. Ещё бы минут пять и сожрали бы с потрохами.

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      Рейтинг: +18356

      DVOK68 13 минут назад

      Гиля!Возьмись за работу,работай с командой-тогда снова победы пойдут-никуда не денутся.

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