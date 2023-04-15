Абаскаль оценил победу «Спартака» над «Торпедо»

Не хочет видеть очевидное - в центре поля игры не было, Пруцев играл как на тренировке в квадрат, терял мяч или отдавал назад и срывал атаку, Литвинов просто не умеет бить по мячу, не знает, как нужно прикладывать стопу к мячу, чтобы он летел, куда следует. У нас во дворе лучше бьют пенальти, из-за этого неточные передачи и обрезы. Эти два игрока просто портят игру.
Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал исход матча 23-го тура РПЛ против «Торпедо» (2:1).
«Сегодня анализ ещe проще, чем в предыдущем матче. До первого удаления мы полностью владели преимуществом, но не забили два пенальти. Итоговый результат мог быть другим. Мы не можем позволять себе усложнять жизнь, но я доволен, как ребята бились сегодня. Команда после двух удалений показала силу и характер. Мы бились до конца!» – сказал испанец.
- «Спартак» доигрывал матч вдевятером.
- В 1-м тайме команда не реализовала 2 пенальти.
- «Спартак» вернулся на 3-е место в таблице.