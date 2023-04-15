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Абаскаль оценил победу «Спартака» над «Торпедо»

15 апреля 2023, 21:38
14

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал исход матча 23-го тура РПЛ против «Торпедо» (2:1).

«Сегодня анализ ещe проще, чем в предыдущем матче. До первого удаления мы полностью владели преимуществом, но не забили два пенальти. Итоговый результат мог быть другим. Мы не можем позволять себе усложнять жизнь, но я доволен, как ребята бились сегодня. Команда после двух удалений показала силу и характер. Мы бились до конца!» – сказал испанец.

  • «Спартак» доигрывал матч вдевятером.
  • В 1-м тайме команда не реализовала 2 пенальти.
  • «Спартак» вернулся на 3-е место в таблице.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Спартак Торпедо Абаскаль Гильермо
Комментарии (14)
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DVOK68
1681584151
Гиля!Возьмись за работу,работай с командой-тогда снова победы пойдут-никуда не денутся.
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ilichkadr
1681584196
Не, Гильермо не бились до конца, а отбивались как от назойливых мух. Ещё бы минут пять и сожрали бы с потрохами.
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NewLife
1681584468
Не хочет видеть очевидное - в центре поля игры не было, Пруцев играл как на тренировке в квадрат, терял мяч или отдавал назад и срывал атаку, Литвинов просто не умеет бить по мячу, не знает, как нужно прикладывать стопу к мячу, чтобы он летел, куда следует. У нас во дворе лучше бьют пенальти, из-за этого неточные передачи и обрезы. Эти два игрока просто портят игру.
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derrik2000
1681584969
"...я доволен, как ребята бились сегодня. Команда после двух удалений показала силу и характер. Мы бились до конца!» – сказал испанец." Рыжий, как оказалось, нечо среднее между ***доболом Рианчо и великим "послечемпионским" карьеркиным. С большим креном в сторону Рианчо. ФСЁ! Пора в межсезонье сваливать: свадьбу в России справил, пофотографировался... Пора домой. Рассказывать как здесь плохо с футболом. А фотки со свадьбы в семейном альбоме начнут славные страницы новой семьи. Да ещё и баблишка "чутка" срубит. ЖИЗНЬ УДАЛАСЬ!
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oyabun
1681586506
Беспристрастно - команда не умеет забивать со штрафных, с угловых. А теперь как выяснилось, еще и с пенальти 1 из 3-х только забиваем. Игровая дисциплина вообще отсутствует - по 2 удаления в игре против слабейшего соперника - непозволительная роскошь при куче травмированных игроков. Вывод - Абаскаль утратил контроль над командой. Не призываю его убирать. Но какие то кардинальные перемены должны быть.
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paracetamol
1681587141
Сегодня 3 пена, с Динамо откровенно липовый, а он доволен!
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zigbert
1681587629
Лучшим в Спартаке пожалуй был Бальде. Преимуществом владели, создавали голевые моменты но вот концовка получилась нервной. Игру надо проанализировать, особенно с удаленными игроками. А ведь это отсутствие игровой дисциплины.
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JTherry
1681588513
"Мы не можем позволять себе усложнять жизнь..." ...а усложняете свей игрой, странным выбором состава на матч, странными заменами по ходу матча... кто мешает тренировать пенальти, ведь с матчах на Кубок - это главное оружие после ничейного матча, а с игрой, которую показывает Спартак по весне, на победы рассчитывать особо не приходится...(( ни одного нормально выполненного стандартного момента: ни угловые, ни штрафные, ни пенали - транжирите моменты из матча в матч, а Абаскаль доволен...
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Persona_non_Grata
1681593004
Увы, но надо признать, что за последнее время, это самый худший матч Спартака ((( не взирая на победу, но исходя из качества игры при уровне противостоящей ему команде (((
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