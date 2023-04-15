Абаскаль оценил победу «Спартака» над «Торпедо»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал исход матча 23-го тура РПЛ против «Торпедо» (2:1).

«Сегодня анализ ещe проще, чем в предыдущем матче. До первого удаления мы полностью владели преимуществом, но не забили два пенальти. Итоговый результат мог быть другим. Мы не можем позволять себе усложнять жизнь, но я доволен, как ребята бились сегодня. Команда после двух удалений показала силу и характер. Мы бились до конца!» – сказал испанец.