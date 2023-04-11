Кравец: «Тимощук должен был расторгнуть контракт с «Зенитом» и вернуться на Украину»

Украинский нападающий Артeм Кравец рассказал, как относится к тренеру «Зенита» Анатолию Тимощуку и бывшему защитнику петербургского клуба Ярославу Ракицкому.

«Отношение к Тимощуку? Какое другое может быть отношение к нему? Я не общался с Тимощуком. Он в первый же день должен был расторгнуть контракт и вернуться на Украину.

Ракицкий? Уход из «Зенита» – это лучший его публичный поступок. А то, что он уехал в Россию во время происходящего – не очень хороший поступок. Но я не могу сказать, что его нужно линчевать за это. Это было его решение, с которым он жил.

Я никогда не общался с ним по этой теме. Не знаю его как человека и его мыслей, но мне кажется, что его решение было неправильным», – сказал Кравец в эфире YouTube-канала Вацко Live.