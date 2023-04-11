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  • Кравец: «Тимощук должен был расторгнуть контракт с «Зенитом» и вернуться на Украину»

Кравец: «Тимощук должен был расторгнуть контракт с «Зенитом» и вернуться на Украину»

11 апреля 2023, 10:45
17

Украинский нападающий Артeм Кравец рассказал, как относится к тренеру «Зенита» Анатолию Тимощуку и бывшему защитнику петербургского клуба Ярославу Ракицкому.

«Отношение к Тимощуку? Какое другое может быть отношение к нему? Я не общался с Тимощуком. Он в первый же день должен был расторгнуть контракт и вернуться на Украину.

Ракицкий? Уход из «Зенита» – это лучший его публичный поступок. А то, что он уехал в Россию во время происходящего – не очень хороший поступок. Но я не могу сказать, что его нужно линчевать за это. Это было его решение, с которым он жил.

Я никогда не общался с ним по этой теме. Не знаю его как человека и его мыслей, но мне кажется, что его решение было неправильным», – сказал Кравец в эфире YouTube-канала Вацко Live.

  • Ракицкий играет за «Шахтер».
  • Тимощук входит в тренерский штаб «Зенита» с 2017 года.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Тимощук Анатолий Кравец Артем
Комментарии (17)
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Давид59
1681200123
Надо будет первоисточник посмотреть. Что-то тут не то. Украинец не мог сказать "на Украину". И вообще интервью пустое. Этого не знаю, С этим не общался.
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neveldomha
1681201094
У каждого своя Украина. У Кравеца с Ракицким она тупая националистическая бандеровская гомосятская, а у других, прямо противоположная, новороссийская. И в этом суть.
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mihail200606
1681204235
Ниче он тебе не должен.. как решил что лучше для семьи,так и сделал
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Эном айс
1681204304
За Ракицкого -не поспорю.. с запуганным взглядом играл последние матчи.. Тема. Зассал- съ.бал. А Тима.., Тима трогать не надо. Он достаточно вложился в "ридну неньку" , и побывал, и денег надавал.., чуть-ли не "поучавствовал"... Благодарности ноль. А здесь-любовь и благодарность. Семья, и её благополучие всегда будет важнее Родины.. Особенно ,если " Родина-уродина". Как вы тут мне не пи.здите..(
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gor77
1681206112
"Мнение" данного хлопца очень похоже на сцену из фильма "Берегись автомобиля": - Кто свидетель? - Я свидетель. А что случилось? Одного не знает, а с другим не общался. Бомбардир! Чотааа, у вас много стало от "соседей" - один сидит в запасе и плачет, другой много деньгов стоит, а не играет, а тут ещё и критики завелись.))))
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ААМ
1681206338
Тимощук - отличный игрок и порядочный человек. Конечно, ему больно за происходящее, но он понимает, что ничего изменить не может. Ка футболисту Кравецу до него, как пятикласснику до профессора.
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sochi-2013
1681206505
И прям с поезда в окоп
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raritet
1681209199
Тогда уж сразу предьяви всем украинцам проживающим у нас, а их не меньше чем русских. Это в самом деле самый неприкрытый национализм.
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TOMSON
1681215402
Удивляет мнение подобных людей. Вот сегодня коллегу отправляем добровольцем. Говорит, что по другому не может. Я к тому, что вот он может рассуждать о патриотичности и о том, что правильно и что нет. Но именно он молчит. А данный товарищи на фронте не появится. В чем его отличие от того же Тимощука?
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