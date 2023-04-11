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    Кравец: «Тимощук должен был расторгнуть контракт с «Зенитом» и вернуться на Украину»

    Украинский нападающий Артeм Кравец рассказал, как относится к тренеру «Зенита» Анатолию Тимощуку и бывшему защитнику петербургского клуба Ярославу Ракицкому.

    «Отношение к Тимощуку? Какое другое может быть отношение к нему? Я не общался с Тимощуком. Он в первый же день должен был расторгнуть контракт и вернуться на Украину.

    Ракицкий? Уход из «Зенита» – это лучший его публичный поступок. А то, что он уехал в Россию во время происходящего – не очень хороший поступок. Но я не могу сказать, что его нужно линчевать за это. Это было его решение, с которым он жил.

    Я никогда не общался с ним по этой теме. Не знаю его как человека и его мыслей, но мне кажется, что его решение было неправильным», – сказал Кравец в эфире YouTube-канала Вацко Live.

    • Ракицкий играет за «Шахтер».
    • Тимощук входит в тренерский штаб «Зенита» с 2017 года.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 10:45
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +5720

      TOMSON 23 минуты назад

      Удивляет мнение подобных людей. Вот сегодня коллегу отправляем добровольцем. Говорит, что по другому не может.
      Я к тому, что вот он может рассуждать о патриотичности и о том, что правильно и что нет. Но именно он молчит.
      А данный товарищи на фронте не появится. В чем его отличие от того же Тимощука?

      0
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      Рейтинг: +4841

      Питерский князь 1 час назад

      Когда зайдем в Киев, у всех резко поменяется мнение!
      Надо будет Вагнерам руки развязать.

      1
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      Рейтинг: +19462

      Cleaner 2 часа назад

      Хрен знает кто Кравец дает советы Тимощуку??? Совсем оборзел бандерлога...(((

      1
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      Рейтинг: +4185

      raritet 2 часа назад

      Тогда уж сразу предьяви всем украинцам проживающим у нас, а их не меньше чем русских. Это в самом деле самый неприкрытый национализм.

      0
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      Рейтинг: +7030

      sochi-2013 2 часа назад

      И прям с поезда в окоп

      1
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      Рейтинг: +5445

      ААМ 2 часа назад

      Тимощук - отличный игрок и порядочный человек. Конечно, ему больно за происходящее, но он понимает, что ничего изменить не может. Ка футболисту Кравецу до него, как пятикласснику до профессора.

      2
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      Рейтинг: +1833

      gor77 2 часа назад

      "Мнение" данного хлопца очень похоже на сцену из фильма "Берегись автомобиля":
      - Кто свидетель?
      - Я свидетель. А что случилось?
      Одного не знает, а с другим не общался.
      Бомбардир! Чотааа, у вас много стало от "соседей" - один сидит в запасе и плачет, другой много деньгов стоит, а не играет, а тут ещё и критики завелись.))))

      2
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      Рейтинг: +3771

      Эном айс 3 часа назад

      За Ракицкого -не поспорю.. с запуганным взглядом играл последние матчи..
      Тема. Зассал- съ.бал.

      А Тима.., Тима трогать не надо. Он достаточно вложился в "ридну неньку" , и побывал, и денег надавал.., чуть-ли не "поучавствовал"...
      Благодарности ноль.
      А здесь-любовь и благодарность.
      Семья, и её благополучие всегда будет важнее Родины..
      Особенно ,если " Родина-уродина".
      Как вы тут мне не пи.здите..(

      7
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      Рейтинг: +7772

      mihail200606 3 часа назад

      Ниче он тебе не должен.. как решил что лучше для семьи,так и сделал

      1
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      Рейтинг: +1607

      koli4ka > mihail200606 1 час назад

      Прошу прощения, а для какой-такой семьи? первой-второй-третьей семьи? Он же был многостаночник по сбору вонючих и потных футбольных маек, по всей Европе активно их собирал. Лавку "прополировал" точно на 75-80% игрового времени, но после финального свистка на подборе маек был толя-чЫмпиЁн...

      0
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      Рейтинг: +437

      Литейный 4 (returned) 4 часа назад

      Тимоха молодцом. Не повёлся за бандеровцами в отличии от Ракицкого. Гыгыгы

      3
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