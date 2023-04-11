Кравец: «Тимощук должен был расторгнуть контракт с «Зенитом» и вернуться на Украину»

Удивляет мнение подобных людей. Вот сегодня коллегу отправляем добровольцем. Говорит, что по другому не может.
Я к тому, что вот он может рассуждать о патриотичности и о том, что правильно и что нет. Но именно он молчит.
А данный товарищи на фронте не появится. В чем его отличие от того же Тимощука?
Украинский нападающий Артeм Кравец рассказал, как относится к тренеру «Зенита» Анатолию Тимощуку и бывшему защитнику петербургского клуба Ярославу Ракицкому.
«Отношение к Тимощуку? Какое другое может быть отношение к нему? Я не общался с Тимощуком. Он в первый же день должен был расторгнуть контракт и вернуться на Украину.
Ракицкий? Уход из «Зенита» – это лучший его публичный поступок. А то, что он уехал в Россию во время происходящего – не очень хороший поступок. Но я не могу сказать, что его нужно линчевать за это. Это было его решение, с которым он жил.
Я никогда не общался с ним по этой теме. Не знаю его как человека и его мыслей, но мне кажется, что его решение было неправильным», – сказал Кравец в эфире YouTube-канала Вацко Live.
- Ракицкий играет за «Шахтер».
- Тимощук входит в тренерский штаб «Зенита» с 2017 года.