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    «Пенальти не поставили, поэтому они недовольны судейством»: директор «Оренбурга» – о словах Карпина

    Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев оценил работу арбитров в матче 22-го тура РПЛ против «Ростова».

    – «Ростов» недоволен судейством. Какая позиция у «Оренбурга»?

    – Я понимаю, что пенальти не поставили, поэтому они и недовольны. А так, хорошее судейство, хороший уровень борьбы – судья давал бороться, поэтому и получилась интересная игра с обилием моментов.

    – Как расцените решение с отмененным голом защитника «Оренбурга» Ренато Гойковича при счете 2:0 в вашу пользу?

    – Это не балет. Всегда идет какая‑то борьба, там не было явного нарушения. Но, опять же, судье виднее.

    – Команда выигрывала в два мяча.

    «Ростов» не просто так идет на втором месте, это хорошая команда. Но, опять же, засчитай третий гол, неизвестно, как пошла бы встреча дальше.

    По игре для меня команда потеряла два очка. Такие матчи надо доводить до победы.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    10.04.2023 21:21
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