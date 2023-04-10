Бердыев близок к возвращению в «Рубин» в третий раз за карьеру

Бывший тренер «Сочи» Курбан Бердыев может возглавить «Рубин».

«Сегодня-завтра Юрий Уткульбаев будет официально уволен с поста главного тренера и переведен во вторую команду казанцев.

Руководство казанского клуба рассматривает две кандидатуры – Рахимова и Бердыева. За возвращение Курбана Бекиевича выступает большинство членов руководящего состава «Рубина», – сообщил источник Sport24, знакомый с ситуацией.