Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Бердыев близок к возвращению в «Рубин» в третий раз за карьеру

    Бывший тренер «Сочи» Курбан Бердыев может возглавить «Рубин».

    «Сегодня-завтра Юрий Уткульбаев будет официально уволен с поста главного тренера и переведен во вторую команду казанцев.

    Руководство казанского клуба рассматривает две кандидатуры – Рахимова и Бердыева. За возвращение Курбана Бекиевича выступает большинство членов руководящего состава «Рубина», – сообщил источник Sport24, знакомый с ситуацией.

    • «Сочи» уволил Бердыева 10 апреля.
    • Бердыев тренировал «Рубин» с 2001 по 2013 и с 2017 по 2019-й год.
    • При нем клуб дважды выиграл чемпионат России.

    Новости по теме
    Игрокам «Сочи» запретили комментировать отставку Бердыева
    Владелец «Сочи» объяснил отставку Бердыева
    Уткин написал стихотворение по случаю отставки Бердыева из «Сочи» 7
    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.04.2023 14:44
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +144

      Бригадный 17 часов назад

      В чемпионские времена Курбана в Рубине играл очень крутой турок, а также 2 аргентинца. Один из этих аргентинцев был, возможно, самым сильным легионером за всю историю РПЛ. Про Домингеса речь, если что. С посредственными составами Курбан принципиально неспособен работать. Об этом говорит вся его тренерская история.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +18487

      ilichkadr > Бригадный 17 часов назад

      Точно. Домингес, Ансальди и Карадениз делали погоду в Рубине.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1667

      Fialet > Бригадный 10 часов назад

      Ну с Ростовом прилично поработал.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18487

      ilichkadr 17 часов назад

      "Большинство членов руководящего состава «Рубина»" не рылом ни ухом не знают, за что туркменбаши попросили после второго пришествия.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3743

      Эном айс 17 часов назад

      Ага.. погнали аксакала по информационным степям..))

      "Пусть на oбратнoм пути Казань вoзьму(ё)т.
      Ну, чтoб 2 раза не ездить. - Как же этo так, батюшка, ведь Казань-тo наша. Мы ее давным-давнo взяли.
      Да? Этo вы пoспешили. - Не вели казнить!
      Ну, ладнo. Раз уж взяли, так и быть. Не oбратнo же им oтдавать."

      6
      Ответить
    • Читайте нас: 