Бердыев близок к возвращению в «Рубин» в третий раз за карьеру

Бывший тренер «Сочи» Курбан Бердыев может возглавить «Рубин».
«Сегодня-завтра Юрий Уткульбаев будет официально уволен с поста главного тренера и переведен во вторую команду казанцев.
Руководство казанского клуба рассматривает две кандидатуры – Рахимова и Бердыева. За возвращение Курбана Бекиевича выступает большинство членов руководящего состава «Рубина», – сообщил источник Sport24, знакомый с ситуацией.
- «Сочи» уволил Бердыева 10 апреля.
- Бердыев тренировал «Рубин» с 2001 по 2013 и с 2017 по 2019-й год.
- При нем клуб дважды выиграл чемпионат России.
Источник: Sport24