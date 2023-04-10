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  • Бердыев близок к возвращению в «Рубин» в третий раз за карьеру

Бердыев близок к возвращению в «Рубин» в третий раз за карьеру

10 апреля 2023, 14:44
5

Бывший тренер «Сочи» Курбан Бердыев может возглавить «Рубин».

«Сегодня-завтра Юрий Уткульбаев будет официально уволен с поста главного тренера и переведен во вторую команду казанцев.

Руководство казанского клуба рассматривает две кандидатуры – Рахимова и Бердыева. За возвращение Курбана Бекиевича выступает большинство членов руководящего состава «Рубина», – сообщил источник Sport24, знакомый с ситуацией.

  • «Сочи» уволил Бердыева 10 апреля.
  • Бердыев тренировал «Рубин» с 2001 по 2013 и с 2017 по 2019-й год.
  • При нем клуб дважды выиграл чемпионат России.

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Источник: Sport24
Россия. Первая лига Рубин Бердыев Курбан
Комментарии (5)
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Эном айс
1681128182
Ага.. погнали аксакала по информационным степям..)) "Пусть на oбратнoм пути Казань вoзьму(ё)т. Ну, чтoб 2 раза не ездить. - Как же этo так, батюшка, ведь Казань-тo наша. Мы ее давным-давнo взяли. Да? Этo вы пoспешили. - Не вели казнить! Ну, ладнo. Раз уж взяли, так и быть. Не oбратнo же им oтдавать."
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ilichkadr
1681128291
"Большинство членов руководящего состава «Рубина»" не рылом ни ухом не знают, за что туркменбаши попросили после второго пришествия.
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Бригадный
1681129410
В чемпионские времена Курбана в Рубине играл очень крутой турок, а также 2 аргентинца. Один из этих аргентинцев был, возможно, самым сильным легионером за всю историю РПЛ. Про Домингеса речь, если что. С посредственными составами Курбан принципиально неспособен работать. Об этом говорит вся его тренерская история.
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