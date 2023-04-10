«Сочи» объявил об увольнении Бердыева: он провел с клубом пять матчей в РПЛ

Курбан Бердыев уволен с поста главного тренера «Сочи».
«Курбан Бердыев покидает футбольный клуб «Сочи». Исполняющим обязанности главного тренера станет Дмитрий Хохлов.
Футбольный клуб «Сочи» желает удачи Курбану Бекиевичу в дальнейшей карьере и на всем жизненном пути. Благодарим специалиста за проделанную совместную работу», – сообщает пресс-служба «Сочи».
- «Сочи» занимает 9-е место в РПЛ.
- Бердыев возглавил команду в декабре 2022 года.
- Он одержал 2 победы и трижды проиграл с «Сочи» в 5 матчах РПЛ.
Источник: телеграм-канал «Сочи»