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    «Сочи» объявил об увольнении Бердыева: он провел с клубом пять матчей в РПЛ

    Курбан Бердыев уволен с поста главного тренера «Сочи».

    «Курбан Бердыев покидает футбольный клуб «Сочи». Исполняющим обязанности главного тренера станет Дмитрий Хохлов.

    Футбольный клуб «Сочи» желает удачи Курбану Бекиевичу в дальнейшей карьере и на всем жизненном пути. Благодарим специалиста за проделанную совместную работу», – сообщает пресс-служба «Сочи».

    • «Сочи» занимает 9-е место в РПЛ.
    • Бердыев возглавил команду в декабре 2022 года.
    • Он одержал 2 победы и трижды проиграл с «Сочи» в 5 матчах РПЛ.

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    Источник: телеграм-канал «Сочи»

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    10.04.2023 14:30
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +848

      Solist345345 7 часов назад

      Неожиданно!

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      Рейтинг: +1694

      ПалкоВводецъ (returned) 16 часов назад

      Просто туркмен привык пилить бабло вместе с хозяевами клуба. А тут не дали. гыгыгы

      0
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      Рейтинг: +21185

      derrik2000 17 часов назад

      С учётом новости, которая появилась позже, что Бердыев может вернуться в Рубин, делаю вывод, что инициатива с отставкой исходила от самого Курбана.
      Решил спасать команду, с которой его связывают не только два чемпионства, но и успешные выступления на международной арене.

      3
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      Рейтинг: +99

      То ли ещё будет > derrik2000 17 часов назад

      Может конечно и так, а может потерял квалификацию.

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      Рейтинг: +21185

      derrik2000 > То ли ещё будет 17 часов назад

      Да о чём ты???
      ОДИН не очень хороший матч и сразу - отставка???
      Как то не верю, тем более, что ДО поражения Сочи неплохо смотрелось и очки набирало.
      И ИГРА "бердыевская" у команды появилась.
      В общем, не знаю. не знаю...
      Если Курбан в ближайшее время действительно встанет у руля Рубина, то МОЙ ЛИЧНЫЙ вывод об инициативе именно Курбана с отставкой получит подтверждение.

      1
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      Рейтинг: +2258

      Ловкий Бубен > derrik2000 15 часов назад

      Три не очень хорошх матча , а не один, поражение от Факела 0:3 , от Оренбурга 0:4 ну и от Крыльев 1:2

      1
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      Рейтинг: +21185

      derrik2000 > Ловкий Бубен 15 часов назад

      Ну, слушай, двигались по полю хорошо - тренерская рука была видна невооружённым глазом, где-то не везло, где-то качество игрочишек группы атаки совсем уж зряшное не позволяло забить...
      ПЕРВЫЙ матч под руководством Курбана - да, согласен: колхозники из Сочи только приноравливались к требованиям Курбана, но потом-то всё уже наладилось в плане выполнения его требований.
      Ладно.
      Не мне решать: Юран, который умеет ВЗБАДРИВАТЬ, уже занят, да его "аристократ" - хозяин и не рассматривал, думаю..
      Всё равно кто-то да будет: хоть и.о., хоть полноценным ГТ.
      В любом случае, полагаю, Сочи в этом году не вылетит в 1-ю лигу.
      А дальше пусть мозги хозяева сами чешут, что делать.

      1
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      Рейтинг: +4486

      Snek > Ловкий Бубен 7 часов назад

      Да хоть 5. В любом нормальном клубе, любого тренера берут как минимум на пол года, потом смотрят его результаты, а тут взяли посреди сезона, Сочи за это время при нём особо не поменялся. Трансферов вроде как не было. Что можно было ожидать за эти пять матчей, что Сочи порвёт всех и обгонит Зенит? Да это полный бред. На результаты этого сезона вообще нет смысла смотреть. Отсчёт надо вести с нового сезона, вот если бы в нём всё было бы так же плохо, то уже можно делать выводы.
      Тут два варианта, либо Бердыев и правда услышав про то, что его зовут в Рубин, предложил Ротенбергу разойтись как в море корабли, либо Ротенберг, который в футболе не так-то хорошо разбирается, решил, что он самый умный и будет нещадно увольнять всех, кто не сделает из

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      Рейтинг: +4486

      Snek > Ловкий Бубен 7 часов назад

      Сочи команду уровня МС или Баварии за пару матчей.
      Что в целом похоже на Ротенберга.

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      Рейтинг: +857

      эд100 17 часов назад

      вот это поворот..., прям безнадёга какая то. это паника, не лучшее решение. химки подают плохой пример...

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      Рейтинг: +1186

      Argon 18 часов назад

      быстро они.

      1
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      Рейтинг: +55502

      MaxRnD 18 часов назад

      Сейчас часть команды во главе с Нобоа вообще играть перестанут

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