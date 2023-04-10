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  • «Сочи» объявил об увольнении Бердыева: он провел с клубом пять матчей в РПЛ

«Сочи» объявил об увольнении Бердыева: он провел с клубом пять матчей в РПЛ

10 апреля 2023, 14:30
11

Курбан Бердыев уволен с поста главного тренера «Сочи».

«Курбан Бердыев покидает футбольный клуб «Сочи». Исполняющим обязанности главного тренера станет Дмитрий Хохлов.

Футбольный клуб «Сочи» желает удачи Курбану Бекиевичу в дальнейшей карьере и на всем жизненном пути. Благодарим специалиста за проделанную совместную работу», – сообщает пресс-служба «Сочи».

  • «Сочи» занимает 9-е место в РПЛ.
  • Бердыев возглавил команду в декабре 2022 года.
  • Он одержал 2 победы и трижды проиграл с «Сочи» в 5 матчах РПЛ.

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Источник: телеграм-канал «Сочи»
Россия. Премьер-лига Сочи Бердыев Курбан
Комментарии (11)
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MaxRnD
1681126458
Сейчас часть команды во главе с Нобоа вообще играть перестанут
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Argon
1681127097
быстро они.
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эд100
1681127608
вот это поворот..., прям безнадёга какая то. это паника, не лучшее решение. химки подают плохой пример...
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derrik2000
1681129274
С учётом новости, которая появилась позже, что Бердыев может вернуться в Рубин, делаю вывод, что инициатива с отставкой исходила от самого Курбана. Решил спасать команду, с которой его связывают не только два чемпионства, но и успешные выступления на международной арене.
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Solist345345
1681165121
Неожиданно!
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