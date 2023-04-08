Алана рассказала о финансовых трудностях Мамаева в ОАЭ и раскрыла сумму алиментов

Бывшая жена экс-полузащитника сборной России Павла Мамаева Алана рассказала, что спортсмен перестал выполнять обязательства по выплате алиментов.
«Да, Мамаев платит в месяц 11 тысяч рублей по алиментам.
Кстати, в том месяце и этого не заплатил. Видимо, совсем дела плохи. Они там [в ОАЭ] уже почти всю недвижимость продали», – написала Алана в социальной сети.
- Они развелись весной 2021 года, у них есть дочь Алиса.
- Алана поддерживала Павла во время его тюремного срока (2018-2019 годы).
- Мамаев сейчас женат на Надежде Санько. Недавно он купил ей гигантскую виллу на Бали.
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Источник: «Бомбардир»