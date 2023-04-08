Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Алана рассказала о финансовых трудностях Мамаева в ОАЭ и раскрыла сумму алиментов

    Бывшая жена экс-полузащитника сборной России Павла Мамаева Алана рассказала, что спортсмен перестал выполнять обязательства по выплате алиментов.

    «Да, Мамаев платит в месяц 11 тысяч рублей по алиментам.

    Кстати, в том месяце и этого не заплатил. Видимо, совсем дела плохи. Они там [в ОАЭ] уже почти всю недвижимость продали», – написала Алана в социальной сети.

    • Они развелись весной 2021 года, у них есть дочь Алиса.
    • Алана поддерживала Павла во время его тюремного срока (2018-2019 годы).
    • Мамаев сейчас женат на Надежде Санько. Недавно он купил ей гигантскую виллу на Бали.

    «Временный сбой в организме»: бывшая жена Мамаева удивила подписчиков худобой

    Новости по теме
    «Временный сбой в организме»: бывшая жена Мамаева удивила подписчиков худобой 9
    Стала известна стоимость виллы на Бали, которую Мамаев подарил своей жене 3
    Мамаев купил жене гигантскую виллу на Бали: 860 квадратных метров, три этажа и бассейн 3
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.04.2023 17:37
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +23

      witalik 12 часов назад

      Конечно, чужие деньги считать неправильно...Но, скольких больных детей эта уголовная сволочь могла бы спасти...Зато дом на Бали...А тут ребёнку, больному лейкозом, каких-то 4 миллиона всем миром собираем...Как-то так...

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 