Мамаев купил жене гигантскую виллу на Бали: 860 квадратных метров, три этажа и бассейн

Бывший футболист «Краснодара» Павел Мамаев сделал подарок своей жене Надежде Санько.
«В конце 2022 года мой любимый мужчина сделал мне невероятный подарок (на рождение нашего сына) – эту огромную, красивую, стильную 860‑метровую виллу в самом крутом районе Бали.
Она еще достраивается, но мы очень ждем, когда сможем прилететь туда нашей семьей, приглашать друзей и проводить там много времени.
Благодарю Всевышнего за такого мужа, который делает для меня (нас) все самое хорошее и не перестает меня удивлять, – написала Санько в соцсетях, показав фото виллы.
- Мамаев и Санько поженились январе.
- В июне 2022 года у пары родился сын Тимофей.
- Мамаев завершил карьеру в феврале.
- Он открыл академию в Дубае вместе с Федором Смоловым.
Фото: соцсети Надежды Санько.
Источник: «Бомбардир»