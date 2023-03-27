Мамаев купил жене гигантскую виллу на Бали: 860 квадратных метров, три этажа и бассейн

Бывший футболист «Краснодара» Павел Мамаев сделал подарок своей жене Надежде Санько.

«В конце 2022 года мой любимый мужчина сделал мне невероятный подарок (на рождение нашего сына) – эту огромную, красивую, стильную 860‑метровую виллу в самом крутом районе Бали.

Она еще достраивается, но мы очень ждем, когда сможем прилететь туда нашей семьей, приглашать друзей и проводить там много времени.

Благодарю Всевышнего за такого мужа, который делает для меня (нас) все самое хорошее и не перестает меня удивлять, – написала Санько в соцсетях, показав фото виллы.

Мамаев и Санько поженились январе.

В июне 2022 года у пары родился сын Тимофей.

Мамаев завершил карьеру в феврале.

Он открыл академию в Дубае вместе с Федором Смоловым.

Фото: соцсети Надежды Санько.