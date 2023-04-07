«Временный сбой в организме»: бывшая жена Мамаева удивила подписчиков худобой

Алана Мамаева опубликовала в соцсетях новое фото. На снимке девушка в черном платье с открытыми плечами.

Подписчики удивились внешним данным Аланы и оставили множество комментариев по поводу ее худобы.

Сама Мамаева огорчилась и отреагировала на комментарии, выложив новый пост:

«Прочитала комментарии к прошлому посту и даже расстроилась. Столько негатива из-за веса, который, к слову, я уже набрала! Почему каждый считает своим долгом указать мне на недостаточный вес?

Думаете, я об этом не знаю? Знаю! Сейчас я уже набрала пару кг, осталось еще столько же, и я буду в идеальном весе. Я всегда была худенькой, но в этот раз вес упал до 46 кг, сейчас я уже 50. Не переживайте, со мной все в порядке, анализы идеальные, я здорова, просто был временный сбой в организме, такое бывает!» – написала Мамаева.

Алана – бывшая жена Павла Мамаева, экс-игрока ЦСКА, «Ростова» и сборной России.

Они развелись весной 2021 года, у них есть дочь Алиса.

Мамаев сейчас женат на Надежде Санько. Недавно он купил ей гигантскую виллу на Бали.

Фото: соцсети Аланы Мамаевой