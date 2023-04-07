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  • «Временный сбой в организме»: бывшая жена Мамаева удивила подписчиков худобой

«Временный сбой в организме»: бывшая жена Мамаева удивила подписчиков худобой

7 апреля 2023, 14:22
9

Алана Мамаева опубликовала в соцсетях новое фото. На снимке девушка в черном платье с открытыми плечами.

Подписчики удивились внешним данным Аланы и оставили множество комментариев по поводу ее худобы.

Сама Мамаева огорчилась и отреагировала на комментарии, выложив новый пост:

«Прочитала комментарии к прошлому посту и даже расстроилась. Столько негатива из-за веса, который, к слову, я уже набрала! Почему каждый считает своим долгом указать мне на недостаточный вес?

Думаете, я об этом не знаю? Знаю! Сейчас я уже набрала пару кг, осталось еще столько же, и я буду в идеальном весе. Я всегда была худенькой, но в этот раз вес упал до 46 кг, сейчас я уже 50. Не переживайте, со мной все в порядке, анализы идеальные, я здорова, просто был временный сбой в организме, такое бывает!» – написала Мамаева.

  • Алана – бывшая жена Павла Мамаева, экс-игрока ЦСКА, «Ростова» и сборной России.
  • Они развелись весной 2021 года, у них есть дочь Алиса.
  • Мамаев сейчас женат на Надежде Санько. Недавно он купил ей гигантскую виллу на Бали.

Фото: соцсети Аланы Мамаевой

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Мамаев Павел
Комментарии (9)
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3meeeD
1680867598
Ещё чуть чуть и можно будет прятаться за столбами
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Maxi_7
1680867604
Ну так не выкладывай фотки в таком виде пока болеешь если не хочешь чтобы указывали на это... мда, с логикой у барышень полная беда, в который раз убеждаюсь.
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Красногвардейчик
1680869107
По Паше сохнет)))
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JTherry
1680870509
пашет на двух работах сразу, похудела, "постройнела", полтешок веса набрала... Пашка, наверное, обзавидовался, кому такая "красота ненаглядная" достанется...)
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upiter622
1680873641
Кондидатка на фильмы ужасов!
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BRAZILES
1680877475
фу шкурка одним словом
Ответить
paracetamol
1680892671
Тощая селедка никому не нужна!
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kvm
1680897824
глисты победили!
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