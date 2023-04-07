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    «Временный сбой в организме»: бывшая жена Мамаева удивила подписчиков худобой

    Алана Мамаева опубликовала в соцсетях новое фото. На снимке девушка в черном платье с открытыми плечами.

    Подписчики удивились внешним данным Аланы и оставили множество комментариев по поводу ее худобы.

    Сама Мамаева огорчилась и отреагировала на комментарии, выложив новый пост:

    «Прочитала комментарии к прошлому посту и даже расстроилась. Столько негатива из-за веса, который, к слову, я уже набрала! Почему каждый считает своим долгом указать мне на недостаточный вес?

    Думаете, я об этом не знаю? Знаю! Сейчас я уже набрала пару кг, осталось еще столько же, и я буду в идеальном весе. Я всегда была худенькой, но в этот раз вес упал до 46 кг, сейчас я уже 50. Не переживайте, со мной все в порядке, анализы идеальные, я здорова, просто был временный сбой в организме, такое бывает!» – написала Мамаева.

    • Алана – бывшая жена Павла Мамаева, экс-игрока ЦСКА, «Ростова» и сборной России.
    • Они развелись весной 2021 года, у них есть дочь Алиса.
    • Мамаев сейчас женат на Надежде Санько. Недавно он купил ей гигантскую виллу на Бали.

    Фото: соцсети Аланы Мамаевой

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    Источник: «Бомбардир»

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    07.04.2023 14:22
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +2291

      kvm 15 часов назад

      глисты победили!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18134

      paracetamol 17 часов назад

      Тощая селедка никому не нужна!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +362

      BRAZILES 21 час назад

      фу шкурка одним словом

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2099

      upiter622 22 часа назад

      Кондидатка на фильмы ужасов!

      3
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      Рейтинг: +29100

      JTherry 23 часа назад

      пашет на двух работах сразу, похудела, "постройнела", полтешок веса набрала... Пашка, наверное, обзавидовался, кому такая "красота ненаглядная" достанется...)

      2
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      Рейтинг: +2129

      Красногвардейчик 23 часа назад

      По Паше сохнет)))

      2
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      Рейтинг: +2431

      Maxi_7 7 апреля, 14:40

      Ну так не выкладывай фотки в таком виде пока болеешь если не хочешь чтобы указывали на это... мда, с логикой у барышень полная беда, в который раз убеждаюсь.

      4
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      Рейтинг: +881

      3meeeD 7 апреля, 14:39

      Ещё чуть чуть и можно будет прятаться за столбами

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +634

      Теркчанин > 3meeeD 7 апреля, 14:52

      уже

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