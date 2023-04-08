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    Новый тренер меняет «Торпедо». Уже даже победил в РПЛ – понадобилось всего два матча

    22-й тур сезона РПЛ начался с матча «Факела» и «Торпедо», и здесь уже случилось очень важное событие. «Торпедо» повело в счете на 34-й минуте благодаря голу Ильи Кухарчука и в итоге вырвало победу со счетом 2:0.

    Важно, что это был второй матч Пепа Клотета на посту главного тренера – и клуб уже победил.

    Для «Торпедо» это всего третья победа за сезон РПЛ. Одна из них была технической

    В этом сезоне «Торпедо» играло под руководством четырех тренеров. Вот сколько им понадобилось матчей, чтобы одержать первую победу в чемпионате России:

    Первый матч при Клотете для «Торпедо» обернулось поражением 0:2 от «Ростова». Во втором была победа. Ее, кстати, Клотет практически предсказывал после своего первого матча в России: «Думаю, и так всем понятно, что «Ростов» – хорошая команда. Их футболисты играют качественно. Но во втором тайме и мы показали, что конкурентоспособны. Создали проблему ростовчанам. Сложно давать комплексную оценку всем командам, так как я работаю в клубе всего несколько дней. Будем работать над превращением наших моментов в качество и над менталитетом».

    Всего это третья победа «Торпедо» за сезон, но даже такой результат не помог клубу подняться с последней строчки.

    Я упустил: кто такой Клотет?

    В конце апреля Клотету исполнится 46 лет, и у него уже богатый тренерский опыт в нескольких странах:

    Пара фактов о Пепе Клотете:

    1. Помогал Джуду Беллингему расти. В «Боруссии» Беллингем вспоминал: «Я много усвоил из карьеры в «Бирмингеме» – это все-таки клуб, который подарил мне дорогу в большой футбол. Огромное спасибо всем тренерам, которые в меня вложились. Особенно выделю Пепа [Клотета], он многому научил меня».

    2. В Англию он попал после приглашения Микаэля Лаудрупа – он позвал его в свой тренерский штаб «Суонси».

    3. Мечта Клотета, озвученная им еще в 2015-м: «Однозначно работать главным в Примере. Я же испанец, мы считаем свою лигу лучшей в мире. Когда-нибудь я дойду до работы главным тренером в одной из команд Примеры, я обещаю это себе. Но я не хочу, чтобы это было спонтанно – мне нужно хорошо подготовиться к этому вызову».

    Фото: официальный сайт «Торпедо», Keystone Press Agency/Global Look Press

    Источник: Бомбардир

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    08.04.2023 16:18
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +12615

      Вомбат 12 часов назад

      Вот когда в третьем матче торпедовцы победят, тогда и будет видно. Хотя уже сейчас видна некая раскрепощенность, которой не было в игре ни у кого, кроме Караева, при предыдущих тренерах.

      0
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      Рейтинг: +5405

      ААМ 12 часов назад

      С почином "Торпедо", но для спасения от вылета надо побороться

      0
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      Рейтинг: -140

      diamondfan 13 часов назад

      Надо подниматься, хваить в Дерьме сидеть!

      0
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      Рейтинг: +39991

      Project Бабангида 13 часов назад

      не ну...если в ЗИЛ мотор от МАНа впихнуть то может ещё и переедет кого. если колёса не поотлетают

      2
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      Рейтинг: +5498

      neim 13 часов назад

      Когда же Динамо проснётся и купит себе нормального " Клотета" ?

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