Новый тренер меняет «Торпедо». Уже даже победил в РПЛ – понадобилось всего два матча

22-й тур сезона РПЛ начался с матча «Факела» и «Торпедо», и здесь уже случилось очень важное событие. «Торпедо» повело в счете на 34-й минуте благодаря голу Ильи Кухарчука и в итоге вырвало победу со счетом 2:0.

Важно, что это был второй матч Пепа Клотета на посту главного тренера – и клуб уже победил.

Для «Торпедо» это всего третья победа за сезон РПЛ. Одна из них была технической

В этом сезоне «Торпедо» играло под руководством четырех тренеров. Вот сколько им понадобилось матчей, чтобы одержать первую победу в чемпионате России:

Александр Бородюк. Ушел, ни разу не выиграв в чемпионате;

Николай Ковардаев – пять матчей;

Андрей Талалаев – восемь, но эта победа была технической над «Пари НН»;

Пеп Клотет – две игры.

Первый матч при Клотете для «Торпедо» обернулось поражением 0:2 от «Ростова». Во втором была победа. Ее, кстати, Клотет практически предсказывал после своего первого матча в России: «Думаю, и так всем понятно, что «Ростов» – хорошая команда. Их футболисты играют качественно. Но во втором тайме и мы показали, что конкурентоспособны. Создали проблему ростовчанам. Сложно давать комплексную оценку всем командам, так как я работаю в клубе всего несколько дней. Будем работать над превращением наших моментов в качество и над менталитетом».

Всего это третья победа «Торпедо» за сезон, но даже такой результат не помог клубу подняться с последней строчки.

Я упустил: кто такой Клотет?

В конце апреля Клотету исполнится 46 лет, и у него уже богатый тренерский опыт в нескольких странах:

Пара фактов о Пепе Клотете:

1. Помогал Джуду Беллингему расти. В «Боруссии» Беллингем вспоминал: «Я много усвоил из карьеры в «Бирмингеме» – это все-таки клуб, который подарил мне дорогу в большой футбол. Огромное спасибо всем тренерам, которые в меня вложились. Особенно выделю Пепа [Клотета], он многому научил меня».

2. В Англию он попал после приглашения Микаэля Лаудрупа – он позвал его в свой тренерский штаб «Суонси».

3. Мечта Клотета, озвученная им еще в 2015-м: «Однозначно работать главным в Примере. Я же испанец, мы считаем свою лигу лучшей в мире. Когда-нибудь я дойду до работы главным тренером в одной из команд Примеры, я обещаю это себе. Но я не хочу, чтобы это было спонтанно – мне нужно хорошо подготовиться к этому вызову».

Фото: официальный сайт «Торпедо», Keystone Press Agency/Global Look Press