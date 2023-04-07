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    Кержаков назвал свою зарплату в «Кармиотиссе»: зарабатывал меньше, чем в «Томи»

    Александр Кержаков в интервью Нобелю Арустамяну рассказал, сколько зарабатывал в кипрской «Кармиотессе».

    – У тебя была зарплата в «Томи» 200 тысяч рублей [в месяц].

    – Да.

    – Здесь [в «Кармиотиссе»] больше?

    – Нет.

    – Меньше?

    – Да.

    – 2 тысячи евро?

    – Плюс-минус.

    – Для тебя это не важно?

    – Я не работал и ничего не получал несколько недель назад (интервью было записано до ухода Кержакова из клуба – прим. «Бомбардира»). Сейчас я занимаюсь своим любимым делом, и еще что-то получаю за это. Плюс мне оплачивают квартиру и машину, помимо зарплаты.

    На что мне жаловаться?

    • Россиянин возглавлял команду с 8 февраля.
    • Это был его первый тренерский опыт за границей.
    • Под руководством Кержакова «Кармиотисса» провела 6 матчей: 1 победа, 1 ничья, 4 поражения.

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    Источник: ютуб-канал Нобеля Арустамяна

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    07.04.2023 10:56
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +4945

      polt 7 апреля, 14:06

      Он же говорит, что обоссался и рванул из страны, з/п здесь ни причем.

      0
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      Рейтинг: +2557

      serglider 7 апреля, 12:46

      В 2022 году, ему было "очень тяжело"? Тогда 2/3 россиян должны были свести счеты с жизнью))) Сказал бы честно, что решил зашибать евробабки за бугром, но пролезть в тренеры под "соусом" как трудно жить в "не свободной" России! Штош, трудоустроили на Кипре, дали два косаря еврорублей... Ратотай, Саня! А Саня... обосрался)))

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      Рейтинг: +580

      Измайловский Кочегар 7 апреля, 10:59

      Александр Кержаков заявил, что принял решение уехать из России осенью 2022 года. Об этом он рассказал в интервью журналисту Нобелю Арустамяну.
      Однако называть это эмиграцией он отказался. «Из-за сложившейся ситуации нам хотелось поехать туда, где тепло и просто быть там, а не в России. Не сбежать, не откреститься от родины, а просто уехать в данный промежуток времени», — сказал он.

      Свой отъезд он объяснил тем, что в России осенью 2022 года сложилась тяжелая ситуация. «Каждый день ты видишь, читаешь новости. К тебе приходит осознание масштабности всего, что происходит. Мне и моей супруге стало очень тяжело, и мы уехали», — добавил Кержаков.

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