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  • Кержаков назвал свою зарплату в «Кармиотиссе»: зарабатывал меньше, чем в «Томи»

Кержаков назвал свою зарплату в «Кармиотиссе»: зарабатывал меньше, чем в «Томи»

7 апреля 2023, 10:56
3

Александр Кержаков в интервью Нобелю Арустамяну рассказал, сколько зарабатывал в кипрской «Кармиотессе».

– У тебя была зарплата в «Томи» 200 тысяч рублей [в месяц].

– Да.

– Здесь [в «Кармиотиссе»] больше?

– Нет.

– Меньше?

– Да.

– 2 тысячи евро?

– Плюс-минус.

– Для тебя это не важно?

– Я не работал и ничего не получал несколько недель назад (интервью было записано до ухода Кержакова из клуба – прим. «Бомбардира»). Сейчас я занимаюсь своим любимым делом, и еще что-то получаю за это. Плюс мне оплачивают квартиру и машину, помимо зарплаты.

На что мне жаловаться?

  • Россиянин возглавлял команду с 8 февраля.
  • Это был его первый тренерский опыт за границей.
  • Под руководством Кержакова «Кармиотисса» провела 6 матчей: 1 победа, 1 ничья, 4 поражения.

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Источник: ютуб-канал Нобеля Арустамяна
Россия. Премьер-лига Кармиотисса Кержаков Александр
Комментарии (3)
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Измайловский Кочегар
1680854392
Александр Кержаков заявил, что принял решение уехать из России осенью 2022 года. Об этом он рассказал в интервью журналисту Нобелю Арустамяну. Однако называть это эмиграцией он отказался. «Из-за сложившейся ситуации нам хотелось поехать туда, где тепло и просто быть там, а не в России. Не сбежать, не откреститься от родины, а просто уехать в данный промежуток времени», — сказал он. Свой отъезд он объяснил тем, что в России осенью 2022 года сложилась тяжелая ситуация. «Каждый день ты видишь, читаешь новости. К тебе приходит осознание масштабности всего, что происходит. Мне и моей супруге стало очень тяжело, и мы уехали», — добавил Кержаков.
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serglider
1680860800
В 2022 году, ему было "очень тяжело"? Тогда 2/3 россиян должны были свести счеты с жизнью))) Сказал бы честно, что решил зашибать евробабки за бугром, но пролезть в тренеры под "соусом" как трудно жить в "не свободной" России! Штош, трудоустроили на Кипре, дали два косаря еврорублей... Ратотай, Саня! А Саня... обосрался)))
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polt
1680865584
Он же говорит, что обоссался и рванул из страны, з/п здесь ни причем.
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