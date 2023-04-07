Кержаков назвал свою зарплату в «Кармиотиссе»: зарабатывал меньше, чем в «Томи»

Александр Кержаков в интервью Нобелю Арустамяну рассказал, сколько зарабатывал в кипрской «Кармиотессе».
– У тебя была зарплата в «Томи» 200 тысяч рублей [в месяц].
– Да.
– Здесь [в «Кармиотиссе»] больше?
– Нет.
– Меньше?
– Да.
– 2 тысячи евро?
– Плюс-минус.
– Для тебя это не важно?
– Я не работал и ничего не получал несколько недель назад (интервью было записано до ухода Кержакова из клуба – прим. «Бомбардира»). Сейчас я занимаюсь своим любимым делом, и еще что-то получаю за это. Плюс мне оплачивают квартиру и машину, помимо зарплаты.
На что мне жаловаться?
- Россиянин возглавлял команду с 8 февраля.
- Это был его первый тренерский опыт за границей.
- Под руководством Кержакова «Кармиотисса» провела 6 матчей: 1 победа, 1 ничья, 4 поражения.
Источник: ютуб-канал Нобеля Арустамяна