Кержаков назвал свою зарплату в «Кармиотиссе»: зарабатывал меньше, чем в «Томи»

Александр Кержаков в интервью Нобелю Арустамяну рассказал, сколько зарабатывал в кипрской «Кармиотессе».

– У тебя была зарплата в «Томи» 200 тысяч рублей [в месяц].

– Да.

– Здесь [в «Кармиотиссе»] больше?

– Нет.

– Меньше?

– Да.

– 2 тысячи евро?

– Плюс-минус.

– Для тебя это не важно?

– Я не работал и ничего не получал несколько недель назад (интервью было записано до ухода Кержакова из клуба – прим. «Бомбардира»). Сейчас я занимаюсь своим любимым делом, и еще что-то получаю за это. Плюс мне оплачивают квартиру и машину, помимо зарплаты.

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