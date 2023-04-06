Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Экспертиза слов Абаскаля: испанец использовал слово с неоднозначным переводом на русский

    «Спартак» заказал независимый перевод слов Гильермо Абаскаля, которые сказал главный тренер на пресс-конференции после матча с «Ахматом» (0:0).

    • Абаскаль раскритиковал судейство.
    • Он заявил, что вратарь Георги Шелия «на протяжении гребаных 90 минут тянул время».
    • КДК оштрафовал тренера на 60 тысяч рублей.

    «Согласно документу, предоставленном красно-белыми, точный контекст и лингвистическое значение слов Абаскаля, которые он сказал на пресс-конференции, не носили оскорбительного характера. Когда тренер произнeс «vaffanculo», это значило: «Чeрт побери, чeрт-те что, чeрт меня побери».

    «Спартак» представил заключение эксперта на заседании КДК РФС», – сообщает Metaratings.

    В основных веб-переводчиках слово «vaffanculo» переводится как «Пошел на ***».

    Новости по теме
    «Гильермо как раз такой»: Мозес сравнил Абаскаля с Моуринью и другими топ-тренерами 1
    Ветеран ЦСКА назвал безобразием решение КДК по Абаскалю: «Мало дали!» 22
    КДК вынес наказание Абаскалю за критику судей 22
    Источник: Metaratings

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.04.2023 18:53
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +67797

      portero 7 апреля, 13:09

      Ну.. как бы поинтересовался у испанских аборигенов, уверяют что это итальянское : правильный перевод как "придурок".... х.з. верю им , смысла им обманывать нет....

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +67797

      portero > portero 7 апреля, 13:12

      Приведу сразу пример, при промахе пенальти католон сказал что у них говорят : "дал в зад" я ему ответил, что у нас за такое лицо разобьют... так что дословный перевод не подходит....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4615

      Бомбардиръ 6 апреля, 19:40

      vaffan - трахать
      culo - задница
      Хрюшки напрасно пытаются выкручиваться)

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1037

      Спартач80 > Бомбардиръ 6 апреля, 19:56

      vaffanculo,мразь.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +121

      timon2401 > Бомбардиръ 6 апреля, 20:12

      Ну так всё верно и сказал!!))но у нас за правду штрафовать эт всегда за радость!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +186

      Napaleon Banapart 6 апреля, 19:38

      Вот когда Абаскаль болт на стол положит на прессконференции тогда и думайте о наказании. А пока пусть басурманин выговорится. Не нужно в себе держать. Не по христиански это...)))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4161

      raritet 6 апреля, 19:34

      Когда работаешь тренером в России, то нужно во- первых уметь пить крепкие напитки и под горячительное, проникновенно кричать известные каждому русскому " неоднозначные" выражения. Должно помочь на несколько минут. Ну а если и волшебные слова не помогают,переходим к следующим процедурам: судье ногой по яйцам, и с правой хук в челюсть...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +822

      эд100 6 апреля, 19:24

      они б*я*ь русского то языка не понимают, им бы великий и могучий подтянуть, тогда лучше бы стали понимать происходящее вокруг.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 