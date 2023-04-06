Экспертиза слов Абаскаля: испанец использовал слово с неоднозначным переводом на русский

«Спартак» заказал независимый перевод слов Гильермо Абаскаля, которые сказал главный тренер на пресс-конференции после матча с «Ахматом» (0:0).

Абаскаль раскритиковал судейство.

Он заявил, что вратарь Георги Шелия «на протяжении гребаных 90 минут тянул время».

КДК оштрафовал тренера на 60 тысяч рублей.

«Согласно документу, предоставленном красно-белыми, точный контекст и лингвистическое значение слов Абаскаля, которые он сказал на пресс-конференции, не носили оскорбительного характера. Когда тренер произнeс «vaffanculo», это значило: «Чeрт побери, чeрт-те что, чeрт меня побери».

«Спартак» представил заключение эксперта на заседании КДК РФС», – сообщает Metaratings.

В основных веб-переводчиках слово «vaffanculo» переводится как «Пошел на ***».