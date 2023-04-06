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    Матч с «Динамо» станет рекордным для «Спартака» по посещаемости после введения Fan ID

    Матч «Спартака» и «Динамо» в 22-м туре РПЛ посетят до 10 тысяч болельщиков, сообщает «СЭ».

    На игре будет установлен рекорд посещаемости «Открытие Банк Арены» в РПЛ после введения Fan ID. Сейчас лучшим показателем являются 5 849 зрителей на игре с «Ахматом».

    • «Спартак» примет «Динамо» в субботу, 8 апреля.
    • После зимней паузы Fan ID запустили на всех стадионах РПЛ.
    • Это привело к резкому снижению посещаемости матчей.
    • На этой неделе стало известно, что получение карт упростят для детей до 14 лет, пенсионеров и инвалидов.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.04.2023 18:12
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +278

      KLINSI 6 апреля, 21:56

      И это при том что мы только начинаем погружаться в зазеркалье, дальше будет веселее.

      0
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      Рейтинг: +4486

      Snek 6 апреля, 18:39

      Так и 100 человек - это до 10000 :)
      Забавно срам айди пиарят

      0
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      Рейтинг: +18458

      ilichkadr 6 апреля, 18:35

      До 10 тысяч болельщиков это 5 850 зрителей. Как-то так....
      P.S. По ходу за счёт болел динамиков.

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      Рейтинг: +21969

      Persona_non_Grata > ilichkadr 6 апреля, 20:04

      Ментов нагонят - вот и вся посещаемость ((( Мало ли в Москве "полицейских академий" ??? ...

      1
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      Рейтинг: +186

      Napaleon Banapart 6 апреля, 18:27

      Поросят по осени считают... (не в обиду спартаковским болелам)

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