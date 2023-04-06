Матч с «Динамо» станет рекордным для «Спартака» по посещаемости после введения Fan ID

Матч «Спартака» и «Динамо» в 22-м туре РПЛ посетят до 10 тысяч болельщиков, сообщает «СЭ».
На игре будет установлен рекорд посещаемости «Открытие Банк Арены» в РПЛ после введения Fan ID. Сейчас лучшим показателем являются 5 849 зрителей на игре с «Ахматом».
- «Спартак» примет «Динамо» в субботу, 8 апреля.
- После зимней паузы Fan ID запустили на всех стадионах РПЛ.
- Это привело к резкому снижению посещаемости матчей.
- На этой неделе стало известно, что получение карт упростят для детей до 14 лет, пенсионеров и инвалидов.
Источник: «Спорт-Экспресс»