Матч с «Динамо» станет рекордным для «Спартака» по посещаемости после введения Fan ID

Матч «Спартака» и «Динамо» в 22-м туре РПЛ посетят до 10 тысяч болельщиков, сообщает «СЭ».

На игре будет установлен рекорд посещаемости «Открытие Банк Арены» в РПЛ после введения Fan ID. Сейчас лучшим показателем являются 5 849 зрителей на игре с «Ахматом».