«Заткнись, ты ужасен»: Винисиус – Феррану во время Эль Класико

Вингер «Реала» Винисиус Жуниор снова конфликтовал с игроками «Барселоны» во время Эль Класико.

У бразильца были стычки с Гави, Рональдом Араухо и Ферраном Торресом.

Когда на 85-й минуте Винисиус ругался с Ферраном, он сказал сопернику: «Заткнись, ты ужасен».

Футболиста «Реала» успокаивали партнеры по команде, чтобы тот не получил красную карточку и дисквалификацию на финал Кубка Испании.

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