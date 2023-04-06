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    «Заткнись, ты ужасен»: Винисиус – Феррану во время Эль Класико

    Вингер «Реала» Винисиус Жуниор снова конфликтовал с игроками «Барселоны» во время Эль Класико.

    У бразильца были стычки с Гави, Рональдом Араухо и Ферраном Торресом.

    Когда на 85-й минуте Винисиус ругался с Ферраном, он сказал сопернику: «Заткнись, ты ужасен».

    Футболиста «Реала» успокаивали партнеры по команде, чтобы тот не получил красную карточку и дисквалификацию на финал Кубка Испании.

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    Источник: Mundo Deportivo

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    06.04.2023 12:29
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +24539

      DOCTOR PENALTY 6 апреля, 13:03

      Винисиус, судя по всему, плохо знает испанский, так как фразу из трёх слов "Заткнись, ты ужасен" он выговаривал минут минут десять-двенадцать. )

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