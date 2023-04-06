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  • «Заткнись, ты ужасен»: Винисиус – Феррану во время Эль Класико

«Заткнись, ты ужасен»: Винисиус – Феррану во время Эль Класико

6 апреля 2023, 12:29
1

Вингер «Реала» Винисиус Жуниор снова конфликтовал с игроками «Барселоны» во время Эль Класико.

У бразильца были стычки с Гави, Рональдом Араухо и Ферраном Торресом.

Когда на 85-й минуте Винисиус ругался с Ферраном, он сказал сопернику: «Заткнись, ты ужасен».

Футболиста «Реала» успокаивали партнеры по команде, чтобы тот не получил красную карточку и дисквалификацию на финал Кубка Испании.

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Соперничество «Реала» и «Барсы» выходит на новый эмоциональный уровень. Теперь это хейт, агрессия и взаимные издевки

Источник: Mundo Deportivo
Испания. Кубок Реал Барселона Торрес Ферран Винисиус
Комментарии (1)
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DOCTOR PENALTY
1680775391
Винисиус, судя по всему, плохо знает испанский, так как фразу из трёх слов "Заткнись, ты ужасен" он выговаривал минут минут десять-двенадцать. )
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