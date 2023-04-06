Раздевалка «Реала» после разгрома «Барсы»: танец финалистов и важное объявление от Анчелотти

«Реал» стал вторым финалистом Кубка Испании, разгромив на выезде «Барселону» (4:0).

Мадридцы одержали крупнейшую за 60 лет победу в гостевом Эль Класико. После финального свистка эмоции переполняли футболистов столичной команды.

Игроки «Реала» после разгрома «Барсы» исполнили в раздевалке так называемый «танец финалистов», который стал уже традиционным для «бланкос».

Добавил эмоций футболистам главный тренер «Реала» Карло Анчелотти.

Итальянец объявил, что команда получает выходной – реакция была очень громкой.

Фото: AFLO / Global Look Press