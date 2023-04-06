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    Раздевалка «Реала» после разгрома «Барсы»: танец финалистов и важное объявление от Анчелотти

    «Реал» стал вторым финалистом Кубка Испании, разгромив на выезде «Барселону» (4:0).

    Мадридцы одержали крупнейшую за 60 лет победу в гостевом Эль Класико. После финального свистка эмоции переполняли футболистов столичной команды.

    Игроки «Реала» после разгрома «Барсы» исполнили в раздевалке так называемый «танец финалистов», который стал уже традиционным для «бланкос».

    Добавил эмоций футболистам главный тренер «Реала» Карло Анчелотти.

    Итальянец объявил, что команда получает выходной – реакция была очень громкой.

    Фото: AFLO / Global Look Press

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    Источник: «Бомбардир»

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    06.04.2023 11:46
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2077

      jek718875 6 апреля, 13:55

      Реалы маладецы!

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