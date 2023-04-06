«Реал» одержал крупнейшую за 60 лет победу в гостевом Эль Класико

«Реал» разгромил «Барселону» в ответном полуфинальном матче Кубка Испании.

Мадридцы выиграли со счетом 4:0.

Встреча прошла на «Камп Ноу».

«Барса» впервые в 21-м веке потерпела домашнее поражение с разницей в четыре гола.

В последний раз каталонцы так крупно уступали на своем поле в 1997 году – киевскому «Динамо» в Лиге чемпионов.

Что касается Эль Класико, то «Реал» одержал крупнейшую за 60 лет победу в гостях. В 1963 году мадридцы разгромили «Барселону» со счетом 5:1.