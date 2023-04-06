Ключевые телевизионные показатели матча «Барса» – «Реал»: его посмотрели 12% населения Испании

Издание AS опубликовало анализ телетрансляции вчерашнего Эль Класико.

«Реал» на выезде разгромил «Барселону» со счетом 4:0 и вышел в финал Кубка Испании, где встретится с «Осасуной».

Ключевые телевизионные показатели матча: