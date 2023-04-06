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    Ключевые телевизионные показатели матча «Барса» – «Реал»: его посмотрели 12% населения Испании

    Издание AS опубликовало анализ телетрансляции вчерашнего Эль Класико.

    «Реал» на выезде разгромил «Барселону» со счетом 4:0 и вышел в финал Кубка Испании, где встретится с «Осасуной».

    Ключевые телевизионные показатели матча:

    • игру посмотрели 5,5 миллионов испанцев – это 12% населения страны (46,19 млн)
    • доля телеаудитории – 40,7%
    • на пике трансляцию смотрели 6,3 млн зрителей (при доле в 43,3%)
    • суммарное количество людей, контактировавших с трансляцией – 9,931 миллиона
    • трансляция стала второй по популярности в Испании за последний год, уступив только предыдущему Эль Класико

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    Источник: AS

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    06.04.2023 21:21
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2431

      Maxi_7 6 апреля, 22:23

      Самое смешное, что если Барсу опустят в сегунду по итогам судебных разбирательств, то в примере останется только одно классико - между Реалом и Атлетиком).

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      Рейтинг: +74

      JIEGEHDA > Maxi_7 6 апреля, 22:42

      Барсу никогда не опустят в секунду . И да , в чем смех? Не будет класико . Атлетик это не уровень Реала . И их матчи не того уровня . Такого уровня клуб Испания тупо не потеряет . А если представить что такое может быть , то Барса вникнет в другую лигу . 9/10 топ Лиг готовы и будут рады впустить Барсу к себе . Это как минимум спонсоры , ТВ, реклама и какой никакой клуб который будет держать Лигу в Европе . :) Потеряв Барсу Ла Лигу тупо потеряет 40% актива , остальные 40% это Реал Мадрид. Так что даже если Барса реально что-то делала против буквы закона (а это делают все топ клубы ) то Ла Лига по максимуму скинет на это .

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      Рейтинг: +122

      Niklas80 > JIEGEHDA 7 апреля, 05:27

      А каким образом Барса вникнет в другую лигу? Кто им разрешит?

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      Рейтинг: +74

      JIEGEHDA > Niklas80 11 часов назад

      Ну изначально Барса прямо сейчас и почти находится вне Испании . Любой клуб и даже любой Российский клуб может поменять Лигу :) нужно лишь оформить и одобрить заявку . Самая большая проблема в фанатах . Так как им прийдется летать по другой стране для того чтобы болеть ну расходы на перелёты и обставку

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