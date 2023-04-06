Ключевые телевизионные показатели матча «Барса» – «Реал»: его посмотрели 12% населения Испании

Издание AS опубликовало анализ телетрансляции вчерашнего Эль Класико.
«Реал» на выезде разгромил «Барселону» со счетом 4:0 и вышел в финал Кубка Испании, где встретится с «Осасуной».
Ключевые телевизионные показатели матча:
- игру посмотрели 5,5 миллионов испанцев – это 12% населения страны (46,19 млн)
- доля телеаудитории – 40,7%
- на пике трансляцию смотрели 6,3 млн зрителей (при доле в 43,3%)
- суммарное количество людей, контактировавших с трансляцией – 9,931 миллиона
- трансляция стала второй по популярности в Испании за последний год, уступив только предыдущему Эль Класико
Источник: AS