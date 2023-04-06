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    «Барселона» определилась с будущим Хави после поражения 0:4 от «Реала»

    Хави не покинет пост главного тренера «Барселоны» после разгромного поражения от «Реала» (0:4) в полуфинале Кубка Испании.

    По информации Sport.es, боссы клуба продолжают верить в Хави и считают его идеальным тренером для «Барселоны».

    Каталонский клуб предложит Хави продлить контракт, как только «Барселона» обеспечат чемпионство в Примере.

    • Каталонцы прервали 5-матчевую победную серию.
    • Также они прервали 3-матчевую победную серию против «Реала».
    • «Барса» лидирует в Примере с 12-очковым отрывом от «Реала».

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    Источник: Sport.es

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    06.04.2023 15:57
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    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +101195

      zigbert 7 апреля, 09:46

      Нормальный тренер. Тем более свой. А неудачи бывают, Хави сделает соответствующие выводы.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2184

      Bozigit 6 апреля, 23:55

      Хави уже сделал не мало Барсе.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1367

      САНЁК17 6 апреля, 16:31

      Правильно, кроме Хави никто не достоин управлять барсуков

      0
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      Рейтинг: +10

      bulls27 > САНЁК17 6 апреля, 17:58

      0-4 это слишком . Позорище ! И вылет . Верните Гвардиьолу !!

      0
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