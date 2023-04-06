«Барселона» определилась с будущим Хави после поражения 0:4 от «Реала»

Хави не покинет пост главного тренера «Барселоны» после разгромного поражения от «Реала» (0:4) в полуфинале Кубка Испании.
По информации Sport.es, боссы клуба продолжают верить в Хави и считают его идеальным тренером для «Барселоны».
Каталонский клуб предложит Хави продлить контракт, как только «Барселона» обеспечат чемпионство в Примере.
- Каталонцы прервали 5-матчевую победную серию.
- Также они прервали 3-матчевую победную серию против «Реала».
- «Барса» лидирует в Примере с 12-очковым отрывом от «Реала».
Источник: Sport.es