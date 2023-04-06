Хави прокомментировал крупное поражение от «Реала» в Кубке Испании

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался после ответного полуфинального матча Кубка Испании против «Реала» (0:4).
«Первый тайм должен был завершиться в нашу пользу. Мы провели хороший тайм, но не извлекли из него преимущество.
Тяжело принять такое поражение. Сегодня мы увидели, что «Реал» – отличная команда. Мы сражались до конца. Мы не воспользовались шансами.
Есть чувство бессилия, что мы не сыграем в финале», – сказал Хави.
- «Реал» в финале сыграет с «Осасуной».
- Каталонцы прервали 5-матчевую победную серию.
- Также они прервали 3-матчевую победную серию против «Реала».
Источник: Marca