Хави прокомментировал крупное поражение от «Реала» в Кубке Испании

А теперь давайте сравним с комментариям Анчелотти . Тут же кстати Хави был прав , он говорит первый тайм был наш и это ведь факт . А второй тайм мы поняли что Реал хорошая команда. Ну , а теперь слова Анчелотти после 0:4 от Барсы , где Реал 80 минут был в роли груши . АНЧЕЛОТТИ:" МЫ БЫЛИ ЛУЧШЕ , И МЫ БЫЛИ БЛИЖЕ К ПОБЕДЕ . МЫ ДОЛЖНЫ БЫЛИ ОБЫГРЫВАТЬ СОПЕРНИКА " смешно вот это . Даже 4:0 но в игре не было прям такого что одна команда в разы сильнее . Реал не сыграл на 4:0 . А вот Барса именно во втором тайме была просто тупо уставшей
Главный тренер «Барселоны» Хави высказался после ответного полуфинального матча Кубка Испании против «Реала» (0:4).
«Первый тайм должен был завершиться в нашу пользу. Мы провели хороший тайм, но не извлекли из него преимущество.
Тяжело принять такое поражение. Сегодня мы увидели, что «Реал» – отличная команда. Мы сражались до конца. Мы не воспользовались шансами.
Есть чувство бессилия, что мы не сыграем в финале», – сказал Хави.
- «Реал» в финале сыграет с «Осасуной».
- Каталонцы прервали 5-матчевую победную серию.
- Также они прервали 3-матчевую победную серию против «Реала».