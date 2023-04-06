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    Хави прокомментировал крупное поражение от «Реала» в Кубке Испании

    Главный тренер «Барселоны» Хави высказался после ответного полуфинального матча Кубка Испании против «Реала» (0:4).

    «Первый тайм должен был завершиться в нашу пользу. Мы провели хороший тайм, но не извлекли из него преимущество.

    Тяжело принять такое поражение. Сегодня мы увидели, что «Реал» – отличная команда. Мы сражались до конца. Мы не воспользовались шансами.

    Есть чувство бессилия, что мы не сыграем в финале», – сказал Хави.

    • «Реал» в финале сыграет с «Осасуной».
    • Каталонцы прервали 5-матчевую победную серию.
    • Также они прервали 3-матчевую победную серию против «Реала».

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    Источник: Marca

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    06.04.2023 00:48
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +74

      JIEGEHDA 6 апреля, 03:43

      А теперь давайте сравним с комментариям Анчелотти . Тут же кстати Хави был прав , он говорит первый тайм был наш и это ведь факт . А второй тайм мы поняли что Реал хорошая команда. Ну , а теперь слова Анчелотти после 0:4 от Барсы , где Реал 80 минут был в роли груши . АНЧЕЛОТТИ:" МЫ БЫЛИ ЛУЧШЕ , И МЫ БЫЛИ БЛИЖЕ К ПОБЕДЕ . МЫ ДОЛЖНЫ БЫЛИ ОБЫГРЫВАТЬ СОПЕРНИКА " смешно вот это . Даже 4:0 но в игре не было прям такого что одна команда в разы сильнее . Реал не сыграл на 4:0 . А вот Барса именно во втором тайме была просто тупо уставшей

      1
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      Рейтинг: +1367

      САНЁК17 6 апреля, 03:24

      Играли? хорошо обосра сь .

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      Рейтинг: +3598

      CSKA57 6 апреля, 00:59

      Да, Хави, обделались вы сегодня очень жидко!

      1
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