Хави прокомментировал крупное поражение от «Реала» в Кубке Испании

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался после ответного полуфинального матча Кубка Испании против «Реала» (0:4).

«Первый тайм должен был завершиться в нашу пользу. Мы провели хороший тайм, но не извлекли из него преимущество.

Тяжело принять такое поражение. Сегодня мы увидели, что «Реал» – отличная команда. Мы сражались до конца. Мы не воспользовались шансами.

Есть чувство бессилия, что мы не сыграем в финале», – сказал Хави.