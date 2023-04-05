Костанца: «Было бы нечестным по отношению к «Крыльям» взять и уехать»

Защитник «Крыльев Советов» Фернандо Костанца объяснил, почему не покинул команду после начала СВО.

– Из «Рубина» и «Краснодара» весной уехали все легионеры. Вы с Гленном Бейлом, Матео Барачем, Дмитрием Иванисеней обсуждали ситуацию? О чeм договорились?

– Скажу за себя. После того, как понял ситуацию в целом, определил главное для себя: чувствовал, что клуб на меня рассчитывает. Считаю, что жить нужно в моменте. Тогда я понимал, что хочу попробовать себя в «Крыльях». Ещe мне показалось это нечестным по отношению к клубу взять и уехать.

Сейчас у нас отличная атмосфера внутри команды – мы все дружные, поддерживаем друг друга, вместе шутим. Отличный коллектив. Даже сейчас, когда результаты не очень, мы все вместе – уверен, это нам поможет. Мне вообще нравится в Самаре – я живу около Волги. Когда погода позволяет, гуляю по набережной. Все хорошо. Конечно, в каких-то моментах я больше общаюсь с другими легионерами, но только из-за языка. Сейчас много общаемся с Бенхамином Гарре – он говорит на испанском, я за счет португальского могу с ним легко объясниться.