Костанца: «Было бы нечестным по отношению к «Крыльям» взять и уехать»

Защитник «Крыльев Советов» Фернандо Костанца объяснил, почему не покинул команду после начала СВО.
– Из «Рубина» и «Краснодара» весной уехали все легионеры. Вы с Гленном Бейлом, Матео Барачем, Дмитрием Иванисеней обсуждали ситуацию? О чeм договорились?
– Скажу за себя. После того, как понял ситуацию в целом, определил главное для себя: чувствовал, что клуб на меня рассчитывает. Считаю, что жить нужно в моменте. Тогда я понимал, что хочу попробовать себя в «Крыльях». Ещe мне показалось это нечестным по отношению к клубу взять и уехать.
Сейчас у нас отличная атмосфера внутри команды – мы все дружные, поддерживаем друг друга, вместе шутим. Отличный коллектив. Даже сейчас, когда результаты не очень, мы все вместе – уверен, это нам поможет. Мне вообще нравится в Самаре – я живу около Волги. Когда погода позволяет, гуляю по набережной. Все хорошо. Конечно, в каких-то моментах я больше общаюсь с другими легионерами, но только из-за языка. Сейчас много общаемся с Бенхамином Гарре – он говорит на испанском, я за счет португальского могу с ним легко объясниться.
- Костанца не против получить российский паспорт.
- 24-летний бразилец в «Крыльях» с 2022 года.
- Он стоит 1,2 миллиона евро.