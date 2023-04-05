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    Костанца из «Крыльев» не против стать гражданином России

    Игрок «Крыльев Советов» Фернандо Костанца высказался о возможном получении российского паспорта.

    Бенхамин Гарре в интервью сказал, что готов получить российский паспорт из рук Владимира Путина – что об этом думаешь? Сам готов на такое?

    – О том, что Бен получит гражданство? Наверное, это будет хорошо для него. Про себя скажу – точно не имею ничего против российского гражданства.

    – Серьезно думал о получении российского паспорта?

    – Тогда я бы перестал считаться иностранцем, многие вещи стали бы проще – например, паспортный контроль в аэропорту. Также это было бы хорошо для клуба – минус легионер. Я не озабочен этим вопросом прямо сейчас, не думал о нюансах, но в целом – почему нет?

    • 24-летний бразилец в «Крыльях» с 2022 года.
    • Он стоит 1,2 миллиона евро.
    • В этом сезоне РПЛ у Костанцы 7 матчей, гол.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 12:27
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +18118

      paracetamol 17 минут назад

      Он стоит 1,2 миллиона евро? Нет, не подходит, нужно раз в 20 больше!

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