Костанца из «Крыльев» не против стать гражданином России

Игрок «Крыльев Советов» Фернандо Костанца высказался о возможном получении российского паспорта.

– Бенхамин Гарре в интервью сказал, что готов получить российский паспорт из рук Владимира Путина – что об этом думаешь? Сам готов на такое?

– О том, что Бен получит гражданство? Наверное, это будет хорошо для него. Про себя скажу – точно не имею ничего против российского гражданства.

– Серьезно думал о получении российского паспорта?

– Тогда я бы перестал считаться иностранцем, многие вещи стали бы проще – например, паспортный контроль в аэропорту. Также это было бы хорошо для клуба – минус легионер. Я не озабочен этим вопросом прямо сейчас, не думал о нюансах, но в целом – почему нет?