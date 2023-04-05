Костанца из «Крыльев» не против стать гражданином России

Игрок «Крыльев Советов» Фернандо Костанца высказался о возможном получении российского паспорта.
– Бенхамин Гарре в интервью сказал, что готов получить российский паспорт из рук Владимира Путина – что об этом думаешь? Сам готов на такое?
– О том, что Бен получит гражданство? Наверное, это будет хорошо для него. Про себя скажу – точно не имею ничего против российского гражданства.
– Серьезно думал о получении российского паспорта?
– Тогда я бы перестал считаться иностранцем, многие вещи стали бы проще – например, паспортный контроль в аэропорту. Также это было бы хорошо для клуба – минус легионер. Я не озабочен этим вопросом прямо сейчас, не думал о нюансах, но в целом – почему нет?
- 24-летний бразилец в «Крыльях» с 2022 года.
- Он стоит 1,2 миллиона евро.
- В этом сезоне РПЛ у Костанцы 7 матчей, гол.
Источник: Metaratings