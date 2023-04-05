Лещенко одним словом описал вылет «Динамо» из Fonbet Кубка России: он очень недоволен

Болельщик «Динамо» Лев Лещенко прокомментировал поражение московского клуба от «Акрона» в матче 1/2 финала Пути регионов Fonbet Кубка России.

«Динамо» проиграл «Акрону» из Первой лиги по пенальти.

Москвичи вылетели из Кубка России.

«Динамо» идет на 5-м месте в РПЛ.

«Многие критикуют Захаряна? Никак к этому не отношусь. Мне неинтересно.

Вылет «Динамо» из Кубка России год столетия? Позор это вообще, что я могу сказать. Не хочу даже комментировать», – сказал Лещенко.