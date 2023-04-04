Бальде рассказал, чего «Спартаку» не хватило для победы над «Уралом»

Гнать надо , этого Бальде !
Некорректно , во время матча указывать главному тренеру !
Нападающий «Спартака» Кейта Бальде прокомментировал поражение от «Урала» (1:2) в ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ Fonbet Кубка России.
«Я не могу сказать что счастлив, потому что команда проиграла. Гол — это хорошо, но главное победа команды. Горжусь командой. Во втором тайме бились, но не хватало везения.
Мы не закончили турнир, продолжаем бороться, нам надо выигрывать дальше. Я разобрался в формуле турнира, это первый опыт для меня. Есть шанс продолжать, надо биться. «Спартак» — большой клуб, он должен выигрывать», – сказал Бальде.
- «Спартак» вылетел в Путь Регионов.
- Команда Гильермо Абаскаля не побеждает четыре матча подряд.
- Московский клуб идет на 3-м месте в РПЛ.