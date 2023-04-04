В раздевалке «Челси» не хватало места после зимних трансферов – два новичка переодевались в коридоре

Состав «Челси» в последние месяцы стал слишком большим.

После зимнего трансферного окна и возвращения в строй травмированных число футболистов на тренировках лондонской команды достигало 40.

В связи с этим на клубной базе пришлось переоборудовать раздевалки. Пока реконструкция не завершилась, некоторым игрокам приходилось переодеваться в коридоре.

В частности, эти меры коснулись январских новичков Михаила Мудрика и Нони Мадуэке.

Аналогичная проблема была и на командных встречах – отдельным футболистам приходилось сидеть на полу.

10 кандидатов на пост главного тренера «Чeлси» по версии Goal