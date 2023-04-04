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    В раздевалке «Челси» не хватало места после зимних трансферов – два новичка переодевались в коридоре

    Состав «Челси» в последние месяцы стал слишком большим.

    После зимнего трансферного окна и возвращения в строй травмированных число футболистов на тренировках лондонской команды достигало 40.

    В связи с этим на клубной базе пришлось переоборудовать раздевалки. Пока реконструкция не завершилась, некоторым игрокам приходилось переодеваться в коридоре.

    В частности, эти меры коснулись январских новичков Михаила Мудрика и Нони Мадуэке.

    Аналогичная проблема была и на командных встречах – отдельным футболистам приходилось сидеть на полу.

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    Источник: The Athletic

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    Сегодня, 16:55
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3540

      serhio80 1 час назад

      Мудрика можно было клубнику собирать)

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