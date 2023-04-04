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  • В раздевалке «Челси» не хватало места после зимних трансферов – два новичка переодевались в коридоре

В раздевалке «Челси» не хватало места после зимних трансферов – два новичка переодевались в коридоре

4 апреля 2023, 16:55
1

Состав «Челси» в последние месяцы стал слишком большим.

После зимнего трансферного окна и возвращения в строй травмированных число футболистов на тренировках лондонской команды достигало 40.

В связи с этим на клубной базе пришлось переоборудовать раздевалки. Пока реконструкция не завершилась, некоторым игрокам приходилось переодеваться в коридоре.

В частности, эти меры коснулись январских новичков Михаила Мудрика и Нони Мадуэке.

Аналогичная проблема была и на командных встречах – отдельным футболистам приходилось сидеть на полу.

10 кандидатов на пост главного тренера «Чeлси» по версии Goal

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Источник: The Athletic
Англия. Премьер-лига Челси Мадуэке Нони Мудрик Михаил
Комментарии (1)
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serhio80
1680617026
Мудрика можно было клубнику собирать)
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