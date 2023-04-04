«Я знаю, как все было»: Маттеус раскрыл подробности ухода Нагельсмана из «Баварии»

"Бавария» уже давно договорилась с Тухелем. Вот почему информация просочилась из Италии." Бавария, Тухель и Италия... Это где логика ? Или намек, что лучшие инсайдеры в Европе итальянцы?)))
Бывший игрок «Баварии» Лотар Маттеус прокомментировал информацию о том, что мюнхенский клуб заранее не предупредил Юлиана Нагельсмана об увольнении.
«Бавария» уже давно договорилась с Тухелем. Вот почему информация просочилась из Италии. И если я не могу связаться с Нагельсманом по телефону во время отпуска, как говорил Кан, я просто поеду к нему в Южный Тироль и поговорю с ним там.
Знаю многих людей в «Баварии», с которыми Оливер может быть незнаком. И я узнал от них, как это было», – цитирует Маттеуса T-Online.
- «Бавария» подписала 2-летний контракт с Тухелем.
- Нагельсман может возглавить «Реал» или «Тоттенхэм».