«Я знаю, как все было»: Маттеус раскрыл подробности ухода Нагельсмана из «Баварии»

Бывший игрок «Баварии» Лотар Маттеус прокомментировал информацию о том, что мюнхенский клуб заранее не предупредил Юлиана Нагельсмана об увольнении.

«Бавария» уже давно договорилась с Тухелем. Вот почему информация просочилась из Италии. И если я не могу связаться с Нагельсманом по телефону во время отпуска, как говорил Кан, я просто поеду к нему в Южный Тироль и поговорю с ним там.

Знаю многих людей в «Баварии», с которыми Оливер может быть незнаком. И я узнал от них, как это было», – цитирует Маттеуса T-Online.