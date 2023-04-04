Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    «Я знаю, как все было»: Маттеус раскрыл подробности ухода Нагельсмана из «Баварии»

    Бывший игрок «Баварии» Лотар Маттеус прокомментировал информацию о том, что мюнхенский клуб заранее не предупредил Юлиана Нагельсмана об увольнении.

    «Бавария» уже давно договорилась с Тухелем. Вот почему информация просочилась из Италии. И если я не могу связаться с Нагельсманом по телефону во время отпуска, как говорил Кан, я просто поеду к нему в Южный Тироль и поговорю с ним там.

    Знаю многих людей в «Баварии», с которыми Оливер может быть незнаком. И я узнал от них, как это было», – цитирует Маттеуса T-Online.

    Новости по теме
    «Челси» может отказаться от приглашения Нагельсмана из-за его возраста 7
    Боссы «Баварии» не могли дозвониться до Нагельсмана за день до увольнения: он катался на лыжах и не отвечал на звонки
    10 кандидатов на пост главного тренера «Челси» по версии Goal 3
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:24
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2096

      ItalianFootball 7 часов назад

      "Бавария» уже давно договорилась с Тухелем. Вот почему информация просочилась из Италии." Бавария, Тухель и Италия... Это где логика ? Или намек, что лучшие инсайдеры в Европе итальянцы?)))

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 