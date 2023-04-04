«Самим-то не стыдно?»: Зарема раскритиковала КДК РФС из-за Абаскаля

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, встала на защиту Гильермо Абаскаля.

Спартаковского тренера вызвали на заседание комиссии КДК РФС в связи с его критикой в адрес судей.

«Тренер – это не мальчик, которого надо вызвать на ковeр и отчитывать за эмоциональность. Абаскаль говорит логичные и здравые вещи.

ЭСК и КДК самим-то не стыдно? Будете потом по телевизору смотреть матчи европейской топ-команды или сборной и рассказывать: «А мы ему дисквалификацию впаяли!»

Всe это уже проходили с Тедеско. Те же отменные голы, неназначенные пенальти. Так российская футбольная система выдавливает талантливых тренеров. Слишком хороши для РПЛ!

Смысл слов сожалений Алаева о том, что очки «Спартаку» не вернешь? Кому это произносится? Да, «Спартак» не выглядел круто в последнем матче. Но есть ли хоть одна команда в мире, которая способна забивать три-четыре мяча в каждой игре?

Иногда матчи выигрываются 1:0, в том числе и эпизоды с пенальти становятся решающими», – сказала Зарема.