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  • «Самим-то не стыдно?»: Зарема раскритиковала КДК РФС из-за Абаскаля

«Самим-то не стыдно?»: Зарема раскритиковала КДК РФС из-за Абаскаля

4 апреля 2023, 00:37
26

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, встала на защиту Гильермо Абаскаля.

Спартаковского тренера вызвали на заседание комиссии КДК РФС в связи с его критикой в адрес судей.

«Тренер – это не мальчик, которого надо вызвать на ковeр и отчитывать за эмоциональность. Абаскаль говорит логичные и здравые вещи.

ЭСК и КДК самим-то не стыдно? Будете потом по телевизору смотреть матчи европейской топ-команды или сборной и рассказывать: «А мы ему дисквалификацию впаяли!»

Всe это уже проходили с Тедеско. Те же отменные голы, неназначенные пенальти. Так российская футбольная система выдавливает талантливых тренеров. Слишком хороши для РПЛ!

Смысл слов сожалений Алаева о том, что очки «Спартаку» не вернешь? Кому это произносится? Да, «Спартак» не выглядел круто в последнем матче. Но есть ли хоть одна команда в мире, которая способна забивать три-четыре мяча в каждой игре?

Иногда матчи выигрываются 1:0, в том числе и эпизоды с пенальти становятся решающими», – сказала Зарема.

  • Абаскаль раскритиковал судейство в матче с «Ахматом».
  • Он заявил, что вратарь Георги Шелия «на протяжении гребаных 90 минут тянул время».
  • Матч в поле судил Алексей Сухой из Люберец.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Спартак Абаскаль Гильермо Салихова Зарема
Комментарии (26)
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Artemka444
1680580426
Даунита она!!! Хватит печатать эту помойку!!!!! Лучше бы писали про футбол больше из регионов и огму подробное!!!
Ответить
arrivalgist
1680580645
А есть ли хоть одна команда, которая бы не пострадала из-за спорных судейских моментов?
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моэм
1680584288
Какой смысл критиковать КДК , судей и ЭСК , находящиеся по пятой Газпрома и Дюкова , давших указание гнобить Спартак ?....как самого опасного конкурента .
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zigbert
1680589689
А есть ли вообще повод вызывать Абаскаля в КДК РФС по поводу его критики? Таких эпизодов множество почти после каждого матча.
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Дядя Серёжа
1680593192
Сказал на улице: Менты козлы - тебя бац в прокуратуру. Сказал сантехнику: Сволочь - тебя в ЖЭК для извинений или отключим газ. Увидел очередь в поликлинике - тебя к глазнику без очереди, шары промыть. Подумал: а чё у нас дороги плохие - тебя в мерию на административную комиссиию с лишением ветеранского проездного билета.... А тутсудей критиковать... Ладно хоть не в конституционный вызвали
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Нуф-Нуф
1680593536
Бесстыжие сраму не имут.
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NewLife
1680594825
Заремушка, у них в головах мысли только о деньгах и собственном благополучии, и все их действия имеют только эту цель. Нет смысла стыдить людей, у которых нет совести.
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Назарян
1680602733
как уже за ...ла ты Зарема
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subbotaspartak
1680612439
Соглашайся только на суд присяжных
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