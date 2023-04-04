«Самим-то не стыдно?»: Зарема раскритиковала КДК РФС из-за Абаскаля

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, встала на защиту Гильермо Абаскаля.
Спартаковского тренера вызвали на заседание комиссии КДК РФС в связи с его критикой в адрес судей.
«Тренер – это не мальчик, которого надо вызвать на ковeр и отчитывать за эмоциональность. Абаскаль говорит логичные и здравые вещи.
ЭСК и КДК самим-то не стыдно? Будете потом по телевизору смотреть матчи европейской топ-команды или сборной и рассказывать: «А мы ему дисквалификацию впаяли!»
Всe это уже проходили с Тедеско. Те же отменные голы, неназначенные пенальти. Так российская футбольная система выдавливает талантливых тренеров. Слишком хороши для РПЛ!
Смысл слов сожалений Алаева о том, что очки «Спартаку» не вернешь? Кому это произносится? Да, «Спартак» не выглядел круто в последнем матче. Но есть ли хоть одна команда в мире, которая способна забивать три-четыре мяча в каждой игре?
Иногда матчи выигрываются 1:0, в том числе и эпизоды с пенальти становятся решающими», – сказала Зарема.
- Абаскаль раскритиковал судейство в матче с «Ахматом».
- Он заявил, что вратарь Георги Шелия «на протяжении гребаных 90 минут тянул время».
- Матч в поле судил Алексей Сухой из Люберец.