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    «Самим-то не стыдно?»: Зарема раскритиковала КДК РФС из-за Абаскаля

    Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, встала на защиту Гильермо Абаскаля.

    Спартаковского тренера вызвали на заседание комиссии КДК РФС в связи с его критикой в адрес судей.

    «Тренер – это не мальчик, которого надо вызвать на ковeр и отчитывать за эмоциональность. Абаскаль говорит логичные и здравые вещи.

    ЭСК и КДК самим-то не стыдно? Будете потом по телевизору смотреть матчи европейской топ-команды или сборной и рассказывать: «А мы ему дисквалификацию впаяли!»

    Всe это уже проходили с Тедеско. Те же отменные голы, неназначенные пенальти. Так российская футбольная система выдавливает талантливых тренеров. Слишком хороши для РПЛ!

    Смысл слов сожалений Алаева о том, что очки «Спартаку» не вернешь? Кому это произносится? Да, «Спартак» не выглядел круто в последнем матче. Но есть ли хоть одна команда в мире, которая способна забивать три-четыре мяча в каждой игре?

    Иногда матчи выигрываются 1:0, в том числе и эпизоды с пенальти становятся решающими», – сказала Зарема.

    • Абаскаль раскритиковал судейство в матче с «Ахматом».
    • Он заявил, что вратарь Георги Шелия «на протяжении гребаных 90 минут тянул время».
    • Матч в поле судил Алексей Сухой из Люберец.

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    Источник: Metaratings

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    Комментарии34
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      Рейтинг: +6173

      subbotaspartak 1 час назад

      Соглашайся только на суд присяжных

      0
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    • ...
      Рейтинг: +123

      Назарян 4 часа назад

      как уже за ...ла ты Зарема

      0
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      ...
      Рейтинг: +17890

      NewLife > Назарян 2 часа назад

      Ты только вылупился тролль, а уже зае...нный, мало же тебе надо.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17890

      NewLife 6 часов назад

      Заремушка, у них в головах мысли только о деньгах и собственном благополучии, и все их действия имеют только эту цель. Нет смысла стыдить людей, у которых нет совести.

      2
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      Рейтинг: +524

      Нуф-Нуф 6 часов назад

      Бесстыжие сраму не имут.

      3
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      Рейтинг: +5649

      Дядя Серёжа 6 часов назад

      Сказал на улице: Менты козлы - тебя бац в прокуратуру.
      Сказал сантехнику: Сволочь - тебя в ЖЭК для извинений или отключим газ.
      Увидел очередь в поликлинике - тебя к глазнику без очереди, шары промыть.
      Подумал: а чё у нас дороги плохие - тебя в мерию на административную комиссиию с лишением ветеранского проездного билета....
      А тутсудей критиковать... Ладно хоть не в конституционный вызвали

      5
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      Рейтинг: +6173

      subbotaspartak > Дядя Серёжа 1 час назад

      Сказал сайту *****- забанили, сказал чубы - проканало

      0
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      Рейтинг: +101165

      zigbert 7 часов назад

      А есть ли вообще повод вызывать Абаскаля в КДК РФС по поводу его критики? Таких эпизодов множество почти после каждого матча.

      5
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      Рейтинг: +6173

      subbotaspartak > zigbert 1 час назад

      Да плюнь на них

      0
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      Рейтинг: +1613

      ПалкоВводецъ (returned) 8 часов назад

      Уморила эскортница! Этого физрука никто в европе не знал, не знает и естественно не узнает. Поскитается как Каррера лет 5 никому не нужный и пойдет работать помощником 2 тренера в любительскую лигу Албании! Гыгыгы

      3
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      ...
      Рейтинг: +112

      timon2401 > ПалкоВводецъ (returned) 6 часов назад

      Кто о чем, а вшивый о бане!! Речь то не о персоналиях, а самой сути полностью никчёмной работе КДК и ЭСК!! После такого "удобного" судейства все наши клубы привыкшие что на поле решает не мастерство, а судьи в Европе выглядят как дворовые команды(( последний пример Комличенко, на котором пенальти ставят в любом случае, а вот при норм судействе не вышло то

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +59

      JIEGEHDA > timon2401 5 часов назад

      Что за бред. Ахмат сидел в защите 90 минут . Спартак был с мячом 80% матча были атаки были спасения . Никто не виноват в том что не смогли забить . А то что вратарь тянул время смешно звучит . С 1-90 минуту стоял тянул наверно

      0
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      Рейтинг: +21847

      Persona_non_Grata > JIEGEHDA 4 часа назад

      Так был пенальти то или нет когда Чернову в кровь ногу разбили в чужой штрафной ???

      1
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      ...
      Рейтинг: +12959

      R_a_i_n > Persona_non_Grata 4 часа назад

      Кровь уже не актуальна. Вот если бы ему ногу оторвали...

      2
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      Рейтинг: +112

      timon2401 > JIEGEHDA 20 минут назад

      Речь не об одном конкретном матче!! Если брать конкретно Спартак, да и другие клубы, нет ни одного тура чтобы не было претензий к судейскому корпусу!! А с их стороны один ответ: " Извините, да судья ошибся!" И естественно тренерам приезжающим это не понятно!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2404

      моэм 9 часов назад

      Какой смысл критиковать КДК , судей и ЭСК , находящиеся по пятой Газпрома и Дюкова , давших указание гнобить Спартак ?....как самого опасного конкурента .

      7
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      ...
      Рейтинг: +59

      JIEGEHDA > моэм 5 часов назад

      В чём собственно была опасность? В 8 очковом отрыве? Ну так 2:2 с Уралом были чистые вроде бы как . А 2:0 от Оренбурга и вовсе без шансов, с условием того что Зенит потерял очки только раз , то есть вместо того чтобы сокращать вы плывете дальше а Зенит выше . А в итоге через матч плачете. И засчет вас все и хайпятся . И РФС знает , что надо пальцик всунуть Спартаку потому что плачут больше

      1
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    • ...
      Рейтинг: +490

      arrivalgist 10 часов назад

      А есть ли хоть одна команда, которая бы не пострадала из-за спорных судейских моментов?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1613

      ПалкоВводецъ (returned) > arrivalgist 8 часов назад

      Все страдают, а ноют одни сви ньи! Гыгыгы

      5
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      ...
      Рейтинг: +1713

      22 raza chemp > arrivalgist 7 часов назад

      Есть , зинит

      4
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      ...
      Рейтинг: +112

      timon2401 > 22 raza chemp 6 часов назад

      А теперь ещё и Ростов))) с таким количеством пенальти в каждом матче практически как у всех в совокупности!)))

      0
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      ...
      Рейтинг: +17890

      NewLife > 22 raza chemp 6 часов назад

      +++

      0
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      ...
      Рейтинг: +59

      JIEGEHDA > arrivalgist 5 часов назад

      Да есть . Локо в матче кубка против Спартака. Пострадал на год вперёд ))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17683

      Barmaleushka > ПалкоВводецъ (returned) 1 час назад

      Они больше остальных ноют - кредо у их такое . И виноват как всегда ..... и во всём .
      Сектанты-с .

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      Рейтинг: +1766

      Artemka444 10 часов назад

      Даунита она!!!
      Хватит печатать эту помойку!!!!!
      Лучше бы писали про футбол больше из регионов и огму подробное!!!

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      Рейтинг: +21847

      Persona_non_Grata > Artemka444 4 часа назад

      Даунито это ты !!! А вот что она сказала - подпишусь под каждым словом !!!

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