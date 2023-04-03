Абаскаль вызван на заседание КДК: он снова раскритиковал судей

Глава КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что комитет рассмотрит поведение главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля на пресс-конференции после матча с «Ахматом» (0:0) в 21-м туре РПЛ.

«По материалам СМИ мы рассмотрим материалы с пресс-конференции Гильермо Абаскаля. Тренер будет вызван на КДК», — Григорьянц.