Абаскаль вызван на заседание КДК: он снова раскритиковал судей

Глава КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что комитет рассмотрит поведение главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля на пресс-конференции после матча с «Ахматом» (0:0) в 21-м туре РПЛ.
«По материалам СМИ мы рассмотрим материалы с пресс-конференции Гильермо Абаскаля. Тренер будет вызван на КДК», — Григорьянц.
- Абаскаль раскритиковал судейство в матче с «Ахматом».
- Он заявил, что вратарь Георги Шелия «на протяжении гребаных 90 минут тянул время».
- Матч в поле судил Алексей Сухой из Люберец.
Источник: «Спорт-Экспресс»