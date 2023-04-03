Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Абаскаль вызван на заседание КДК: он снова раскритиковал судей

    Глава КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что комитет рассмотрит поведение главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля на пресс-конференции после матча с «Ахматом» (0:0) в 21-м туре РПЛ.

    «По материалам СМИ мы рассмотрим материалы с пресс-конференции Гильермо Абаскаля. Тренер будет вызван на КДК», — Григорьянц.

    • Абаскаль раскритиковал судейство в матче с «Ахматом».
    • Он заявил, что вратарь Георги Шелия «на протяжении гребаных 90 минут тянул время».
    • Матч в поле судил Алексей Сухой из Люберец.

    Новости по теме
    «Самим-то не стыдно?»: Зарема раскритиковала КДК РФС из-за Абаскаля 34
    «Шелия на протяжении гребаных 90 минут тянет время»: Абаскаль зол на судей после матча с «Ахматом» 7
    Абаскаль прокомментировал нулевую ничью «Спартака» с «Ахматом» 17
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.04.2023 16:45
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +173

      Napaleon Banapart 22 часа назад

      Да он рецедивист.. Впаяйте ему 15 суток за дескредитацию судейского корпуса и потом еще 15 следом за оскорбление чувств верующих в судейский корпус...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +29025

      JTherry 23 часа назад

      с каких это пор послать судью в задницу называется "критикой"..? по-моему, это весьма точная подсказка куда надо идти...))

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12562

      Вомбат 3 апреля, 17:03

      Летом Абаскаль уйдет. Очень жаль, но это очевидно. Ответственность за уход он переложит на судей, которые, типа, не дают Спартаку стать чемпионом. Хотя осенью, когда Спартак при таком же судействе играл намного лучше, чем сейчас, он отказывался даже отвечать на вопросы красно-белой братии про судейство.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3857

      fakeid 3 апреля, 17:02

      а что не так он сказал?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12562

      Вомбат > fakeid 3 апреля, 17:07

      Во-первых, что судья обязан был дать пенальти. Да, там был пограничный эпизод,но ТОЧНО ТАКОЙ же эпизод был и в штрафной Спартака. И там тоже судья не дал пенальти. Но об этом Абаскаль умолчал. Во-вторых, что судья обязан был дать ЖК вратарю Шелии уже в начале игры за затяжку времени. Очевидно логика такая: тогда Шелия мог бы потом получить красную, а если бы в воротах стоял не Шелия, который все брал, Спартак бы выиграл. Это, конечно, тоже демагогия. В принципе демагогия наказуемая, но Абаскаля наказывать не будут. Сейчас его предупредят, а потом он уедет.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12959

      R_a_i_n > Вомбат 22 часа назад

      Ты на полных щах говоришь, что эти два эпизода схожи? СЕРЬЕЗНО??? Это не ты кстати писал, что Промес провел плохой матч с Ахматом и расписывал все его якобы "не удачные" действия?

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 