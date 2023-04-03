«Спартаку» очков уже никто не вернет»: президент РПЛ – о возвращении Мешкова и Безбородова к судейству

Президент РПЛ Александр Алаев прокомментировал решение вернуть к работе в лиге арбитров Виталия Мешкова и Владислава Безбородова.

«Правильно ли, что Мешков и Безбородов так быстро вернулись к работе? Не мне их судить. У коллег есть регламент работы, по которому они принимают решения касательно судей.

Если они возвращаются к работе, значит, судейский корпус посчитал наказание достаточным. Мне добавить к этому нечего.

«Спартаку» очков уже никто не вернeт. Жаль. Надеюсь, что подобных ошибок больше не повторится.

Что касается судейства после возобновления сезона, честно говоря, сначала было очень много ошибок. Сейчас ситуация выравнивается.

Надеюсь, что количество ошибок будет уменьшаться – особенно резонансных», – сказал Алаев.