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  • «Спартаку» очков уже никто не вернет»: президент РПЛ – о возвращении Мешкова и Безбородова к судейству

«Спартаку» очков уже никто не вернет»: президент РПЛ – о возвращении Мешкова и Безбородова к судейству

3 апреля 2023, 09:55
13

Президент РПЛ Александр Алаев прокомментировал решение вернуть к работе в лиге арбитров Виталия Мешкова и Владислава Безбородова.

«Правильно ли, что Мешков и Безбородов так быстро вернулись к работе? Не мне их судить. У коллег есть регламент работы, по которому они принимают решения касательно судей.

Если они возвращаются к работе, значит, судейский корпус посчитал наказание достаточным. Мне добавить к этому нечего.

«Спартаку» очков уже никто не вернeт. Жаль. Надеюсь, что подобных ошибок больше не повторится.

Что касается судейства после возобновления сезона, честно говоря, сначала было очень много ошибок. Сейчас ситуация выравнивается.

Надеюсь, что количество ошибок будет уменьшаться – особенно резонансных», – сказал Алаев.

  • Мешков ошибся в матче «Спартака» и «Урала» (2:2), свистнув в момент, когда москвичи забивали третий гол.
  • Безбородов судил игру «Спартака» с «Факелом» (3:2). По мнению экс-владельца столичного клуба Леонида Федуна, рефери допустил 2 грубые ошибки.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Алаев Александр Безбородов Владислав Мешков Виталий
Комментарии (13)
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Freyd
1680505939
Федотова И. верните,а то это не правильно,с ним ошибок будет в разы меньше чем с мешком и безбородовым:-))
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NewLife
1680506378
"Надеюсь, что количество ошибок будет уменьшаться – особенно резонансных" Оно будет уменьшаться только, когда вашу шайку-лейку разгонят. Теперь продажные судьи видят, что можно творить, что угодно, и ни о каких серьезных или пожизненных дисквалификациях речь не идет.
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mahan
1680508911
Разгонять вас всех надо. Так футбола нет В РПЛ, так ещё судьи и Fan id добивают.
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Марк Аврелий!
1680510978
Дальше можно судить честно. На чемпионство Зенита в 2023 это уже не повлияет. Да и спартачи сами себя выбили из гонки
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JTherry
1680513378
"Спартаку очков уже никто не вернёт..." ...такое же пожелание хотели бы увидеть все болельщики Спартака по отношению к бом.жам, хоть бы раз ошиблись не в их пользу...) пока РФС-газомпрём рулит, куются чемпионства в кабинетах..!)))
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Нуф-Нуф
1680513459
Пусть вернут в следующих играх. В тройном размере. С неустойкой.
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maior-60
1680513809
Газпром добро помнит. Вася Казарцев как ни в чем не бывало продолжает судить и эти будут.
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ААМ
1680514633
СПАМ видит судейские ошибки против себя, а в свою пользу не замечает.
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шахта Заполярная
1680515477
Свистки сделали свое дело, убили всю интригу в чемпе. Создали благоприятный отрыв для немытых. Теперь будут судить как умеют, но до новой угрозы немытым.
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