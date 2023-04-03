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    «Спартаку» очков уже никто не вернет»: президент РПЛ – о возвращении Мешкова и Безбородова к судейству

    Президент РПЛ Александр Алаев прокомментировал решение вернуть к работе в лиге арбитров Виталия Мешкова и Владислава Безбородова.

    «Правильно ли, что Мешков и Безбородов так быстро вернулись к работе? Не мне их судить. У коллег есть регламент работы, по которому они принимают решения касательно судей.

    Если они возвращаются к работе, значит, судейский корпус посчитал наказание достаточным. Мне добавить к этому нечего.

    «Спартаку» очков уже никто не вернeт. Жаль. Надеюсь, что подобных ошибок больше не повторится.

    Что касается судейства после возобновления сезона, честно говоря, сначала было очень много ошибок. Сейчас ситуация выравнивается.

    Надеюсь, что количество ошибок будет уменьшаться – особенно резонансных», – сказал Алаев.

    • Мешков ошибся в матче «Спартака» и «Урала» (2:2), свистнув в момент, когда москвичи забивали третий гол.
    • Безбородов судил игру «Спартака» с «Факелом» (3:2). По мнению экс-владельца столичного клуба Леонида Федуна, рефери допустил 2 грубые ошибки.

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    Источник: «Чемпионат»

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    03.04.2023 09:55
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    Комментарии15
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1613

      ПалкоВводецъ (returned) 3 апреля, 12:58

      На Безбородова грех сви ньям жаловаться. Он всю судейскую жизнь тащил хряков, став почетным игроком Спартака. Ну с кем не бывают осечки. Запоздала видать ему миска с похлебкой из харчевни фердуна. Вот и показал характер. Поноют, поноют сви ньи и второй этаж отстроят для судей в харчевне. Гыгыгы

      2
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    • ...
      Рейтинг: +2572

      шахта Заполярная 3 апреля, 12:51

      Свистки сделали свое дело, убили всю интригу в чемпе. Создали благоприятный отрыв для немытых. Теперь будут судить как умеют, но до новой угрозы немытым.

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5379

      ААМ 3 апреля, 12:37

      СПАМ видит судейские ошибки против себя, а в свою пользу не замечает.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6723

      maior-60 3 апреля, 12:23

      Газпром добро помнит. Вася Казарцев как ни в чем не бывало продолжает судить и эти будут.

      5
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    • ...
      Рейтинг: +524

      Нуф-Нуф 3 апреля, 12:17

      Пусть вернут в следующих играх. В тройном размере. С неустойкой.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +29025

      JTherry 3 апреля, 12:16

      "Спартаку очков уже никто не вернёт..."
      ...такое же пожелание хотели бы увидеть все болельщики Спартака по отношению к бом.жам, хоть бы раз ошиблись не в их пользу...) пока РФС-газомпрём рулит, куются чемпионства в кабинетах..!)))

      9
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    • ...
      Рейтинг: +269

      Марк Аврелий! 3 апреля, 11:36

      Дальше можно судить честно. На чемпионство Зенита в 2023 это уже не повлияет.
      Да и спартачи сами себя выбили из гонки

      4
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    • ...
      Рейтинг: +1862

      mahan 3 апреля, 11:01

      Разгонять вас всех надо. Так футбола нет В РПЛ, так ещё судьи и Fan id добивают.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17890

      NewLife 3 апреля, 10:19

      "Надеюсь, что количество ошибок будет уменьшаться – особенно резонансных"
      Оно будет уменьшаться только, когда вашу шайку-лейку разгонят.
      Теперь продажные судьи видят, что можно творить, что угодно, и ни о каких серьезных или пожизненных дисквалификациях речь не идет.

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5649

      Дядя Серёжа > NewLife 3 апреля, 10:47

      Разгонят одних, придут другие, голодные...

      1
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      Рейтинг: +98

      То ли ещё будет > Дядя Серёжа 3 апреля, 12:59

      Судя по вашему комментарию, тогда и наказывать никого не надо, а тем более выгонять, дескать они уже напились, наелись, и теперь шкодить не будут, потому что сытые. Но это не так. Аппетит, как говорят, приходит во время еды. Наглость - тоже. Чем больше им сходит с рук, тем они больше наглеют.

      2
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      ...
      Рейтинг: +6173

      subbotaspartak > То ли ещё будет 3 апреля, 16:14

      По ходу речь о том что ничего не изменится, а почему судьи тупые (на мой взгляд больше чем продажные) объяснений нет

      0
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      Рейтинг: +6173

      subbotaspartak > Дядя Серёжа 3 апреля, 16:16

      Вар не справляется,ит там тупят

      0
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      Рейтинг: +1459

      Freyd 3 апреля, 10:12

      Федотова И. верните,а то это не правильно,с ним ошибок будет в разы меньше чем с мешком и безбородовым:-))

      2
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      Рейтинг: +17682

      Barmaleushka > Freyd 3 апреля, 13:22

      Зачем эти условности ? Сразу зареме свисток .

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