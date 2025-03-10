Глава РПЛ попросил Хачатурянца вернуться к руководству судейством

Глава РПЛ Александр Алаев попросил экс-президента лиги и экс-главу судейского комитета РФС Ашота Хачатурянца вернуться к руководству российскими рефери. Последний взял паузу на размышление.
Просьба поступила после встречи с участием Алаева, Хачатурянца, президента РФС Александра Дюкова, президента ЦСКА Евгения Гинера и председателя совета директоров «Локомотива» Юрия Нагорных в конце 2024 года.
На ней обсуждали недовольство клубов главой департамента судейства и инспектирования РФС Милорадом Мажичем. В частности, его влиянием на экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС.
- Мажич возглавил департамент судейства РФС в июне 2023 года. В феврале серб продлил соглашение до лета 2026 года.
- Хачатурянц возглавлял судейский комитет РФС и ЭСК с 2019 года и до избрания президентом РПЛ, которым он был в 2021-2022 годах.
Источник: «Спорт-Экспресс»