Глава РПЛ попросил Хачатурянца вернуться к руководству судейством

Глава РПЛ Александр Алаев попросил экс-президента лиги и экс-главу судейского комитета РФС Ашота Хачатурянца вернуться к руководству российскими рефери. Последний взял паузу на размышление.

Просьба поступила после встречи с участием Алаева, Хачатурянца, президента РФС Александра Дюкова, президента ЦСКА Евгения Гинера и председателя совета директоров «Локомотива» Юрия Нагорных в конце 2024 года.

На ней обсуждали недовольство клубов главой департамента судейства и инспектирования РФС Милорадом Мажичем. В частности, его влиянием на экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС.