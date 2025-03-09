Реакция президента РПЛ на рекорд Дзюбы

Президент РПЛ Александр Алаев отреагировал на рекорд нападающего «Акрона» Артема Дзюбы.
«Поздравляю Артема с выдающимся достижением. Он всем доказал, что является не только яркой и неординарной личностью, но и классным футболистом.
Спортивные достижения и яркий образ делают Артема одной из главных звезд всего российского спорта», – сказал Алаев.
- Артем стал лучшим бомбардиром в российской истории с 234 голами.
- Гол Дзюбы стал победным в матче с «Крыльями».
- Впереди у «Акрона» матч со «Спартаком» – родным клубом Дзюбы.
Источник: телеграм-канал РПЛ