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Реакция президента РПЛ на рекорд Дзюбы

Сегодня, 19:16

Президент РПЛ Александр Алаев отреагировал на рекорд нападающего «Акрона» Артема Дзюбы.

«Поздравляю Артема с выдающимся достижением. Он всем доказал, что является не только яркой и неординарной личностью, но и классным футболистом.

Спортивные достижения и яркий образ делают Артема одной из главных звезд всего российского спорта», – сказал Алаев.

  • Артем стал лучшим бомбардиром в российской истории с 234 голами.
  • Гол Дзюбы стал победным в матче с «Крыльями».
  • Впереди у «Акрона» матч со «Спартаком» – родным клубом Дзюбы.

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Источник: телеграм-канал РПЛ
Россия. Премьер-лига Акрон Дзюба Артем Алаев Александр
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