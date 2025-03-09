Реакция президента РПЛ на рекорд Дзюбы

Президент РПЛ Александр Алаев отреагировал на рекорд нападающего «Акрона» Артема Дзюбы.

«Поздравляю Артема с выдающимся достижением. Он всем доказал, что является не только яркой и неординарной личностью, но и классным футболистом.

Спортивные достижения и яркий образ делают Артема одной из главных звезд всего российского спорта», – сказал Алаев.