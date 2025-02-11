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Алаев подвел итоги Зимнего кубка РПЛ

Президент РПЛ Александр Алаев высказался о завершении третьего в истории Зимнего кубка.

  • Победителем турнира впервые стал «Зенит».
  • В финале петербуржцы разгромили предыдущего обладателя трофея «Спартак» со счетом 3:0.
  • Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

«Уровень футбола в отдельных матчах был топовый, в отдельных – нет. Но все находятся на стадии подготовки, придираться к качеству футбола я бы не стал. В целом, что мы увидели, оставляет приятное впечатление.

Конечно, нам бы хотелось, чтобы было больше желания у главных тренеров, но все решают свои задачи.

К сожалению, спортивной борьбы сегодня не получилось, как мы ожидали, но скоро в чемпионате очный матч, увидим там напряжение», – заявил Алаев.

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Источник: «Матч ТВ»

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