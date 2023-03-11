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  • Федун – о судействе: «Раскатывают красную дорожку для «Зенита»

Федун – о судействе: «Раскатывают красную дорожку для «Зенита»

11 марта 2023, 19:47
12

Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун остался недоволен судейством в матче с «Факелом» (3:2).

«Что скажу про судейство? Сегодня две грубые ошибки, в прошлом матче грубая ошибка привела к потере очков. Если я скажу, что раскатывают красную дорожку для «Зенита» к чемпионству, то это будет неправда. Но я так скажу», – сказал Федун.

  • Матч обслуживал главный арбитр Владислав Безбородов.
  • Он отменил гол Александра Соболева в первом тайме, а спустя пару минут поставил пенальти в ворота «Спартака».

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Факел Спартак Федун Леонид
Комментарии (12)
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Иван Петров 1986
1678553857
Правильно говорит !
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эд100
1678555372
уже не первый год всё всем понятно без обсуждений..., и если админресурс за понятно кем, то ребятам в остальных клубах надо волей разбить их на поле..., вопреки всему..., и я уверен, это получится. когда нибудь их броневик с деньгами перевернётся и на наших улицах!
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lordmrv
1678555659
Точно, позор ****! фу, болотные, как вы всех вывели из себя.
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Вомбат
1678558354
Зенит настолько сильнее, что не нуждается ни в каких дорожках. И никто ему их не раскатывает. Иначе в прошлой игре Мешков удалил бы защитника за фол последней надежды (напомню, что эпизод с пенальти был в начале игры), а в этом матче Безбородов показал бы на точку сам, а не по указке ВАР. Федун все это и сам понимает, потому и оговорился, что это неправда. Но его дело - хайп, он просто провоцирует свою свору на очередную истерику.
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JTherry
1678562016
эта "красная дорожка" раскатана еще до начала чемпионата: когда все куплено газовыми и везде сидят свои чинуши в кабинетах, то насколько тухлым подванивает из нашего РПЛ, бом.жам приятно - родной запах помойки...)
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kazak1975
1678563352
Фердун-зарембафил по себе судит. Вспомнил пищевиковское чемпионство. Если бы в очных встречах нытики выиграли, был бы повод о дорожках плакать.
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