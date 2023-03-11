Федун – о судействе: «Раскатывают красную дорожку для «Зенита»

Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун остался недоволен судейством в матче с «Факелом» (3:2).

«Что скажу про судейство? Сегодня две грубые ошибки, в прошлом матче грубая ошибка привела к потере очков. Если я скажу, что раскатывают красную дорожку для «Зенита» к чемпионству, то это будет неправда. Но я так скажу», – сказал Федун.

Матч обслуживал главный арбитр Владислав Безбородов.

Он отменил гол Александра Соболева в первом тайме, а спустя пару минут поставил пенальти в ворота «Спартака».

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