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    Какой вы футболист?

    Федун – о судействе: «Раскатывают красную дорожку для «Зенита»

    Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун остался недоволен судейством в матче с «Факелом» (3:2).

    «Что скажу про судейство? Сегодня две грубые ошибки, в прошлом матче грубая ошибка привела к потере очков. Если я скажу, что раскатывают красную дорожку для «Зенита» к чемпионству, то это будет неправда. Но я так скажу», – сказал Федун.

    • Матч обслуживал главный арбитр Владислав Безбородов.
    • Он отменил гол Александра Соболева в первом тайме, а спустя пару минут поставил пенальти в ворота «Спартака».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.03.2023 19:47
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +518

      kazak1975 11 марта, 22:35

      Фердун-зарембафил по себе судит. Вспомнил пищевиковское чемпионство. Если бы в очных встречах нытики выиграли, был бы повод о дорожках плакать.

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      Рейтинг: +28772

      JTherry 11 марта, 22:13

      эта "красная дорожка" раскатана еще до начала чемпионата: когда все куплено газовыми и везде сидят свои чинуши в кабинетах, то насколько тухлым подванивает из нашего РПЛ, бом.жам приятно - родной запах помойки...)

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      Рейтинг: +17440

      Barmaleushka > JTherry 12 марта, 10:41

      Так уё..вайте вместе со своей главбабой к арабам (или ещё куда) - сразу воздух чище станет .
      Ни одного тура не обходится без вашей вони и нытья . Чемпионат России насквозь пропитался к/б миазмами .

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      Рейтинг: +28772

      JTherry > Barmaleushka 12 марта, 16:46

      начни с себя и "своего" Алёши уё*ывать... на какую игру Алёша будет бюджетников снова собирать на стадион, если Спартак уйдет к арабам, кому накуй нужен ваш газовый "прожект"..? на крытую арену за бабки студентов собираете, заставляя их кричалки виража кричать...)))) у Химок выиграли с трудом, придурки болотные...

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      Рейтинг: +17440

      Barmaleushka > JTherry 12 марта, 16:54

      На с винарник 6000 щей нагнали посулами и угрозами .Самый лять "популярный" куп в России . За который фсястранабалеит и который даже в Москве никому нах не сдался .
      Линяйте к бедуинам и гейшу свою горластую прихватите .

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      Рейтинг: +12423

      Вомбат 11 марта, 21:12

      Зенит настолько сильнее, что не нуждается ни в каких дорожках. И никто ему их не раскатывает. Иначе в прошлой игре Мешков удалил бы защитника за фол последней надежды (напомню, что эпизод с пенальти был в начале игры), а в этом матче Безбородов показал бы на точку сам, а не по указке ВАР. Федун все это и сам понимает, потому и оговорился, что это неправда. Но его дело - хайп, он просто провоцирует свою свору на очередную истерику.

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      Рейтинг: +3804

      lordmrv 11 марта, 20:27

      Точно, позор ****! фу, болотные, как вы всех вывели из себя.

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      Рейтинг: +3804

      lordmrv > lordmrv 11 марта, 20:28

      писпец

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      Рейтинг: +3804

      lordmrv > lordmrv 11 марта, 20:30

      полный писец, слово бом.же.газ уже ругательное! Сцуки, запретите все - поход на стадионы, критику судей и конечно же, критику властьимущих прихлебателей!

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      Рейтинг: +4900

      neveldomha > lordmrv 11 марта, 21:56

      Вообще-то фу - это к свинарне.

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      Рейтинг: +3804

      lordmrv > neveldomha 11 марта, 22:03

      не, это к немытым и педикулёзным.

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      Рейтинг: +1483

      Урия Гип > lordmrv 11 марта, 23:05

      это про свиней...

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      Рейтинг: +17440

      Barmaleushka > lordmrv 12 марта, 10:42

      Не всех , а фсех ( это св-инота и их главбаба).

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      Рейтинг: +531

      эд100 11 марта, 20:22

      уже не первый год всё всем понятно без обсуждений..., и если админресурс за понятно кем, то ребятам в остальных клубах надо волей разбить их на поле..., вопреки всему..., и я уверен, это получится. когда нибудь их броневик с деньгами перевернётся и на наших улицах!

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      Рейтинг: +1137

      ПалкоВводецъ (returned) 11 марта, 20:06

      Фу как низко пал фердун. Скатывается до кб быDла. Гыгыгы

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      Рейтинг: +3804

      lordmrv > ПалкоВводецъ (returned) 11 марта, 20:31

      говнонюх, ты что тут забыл чмырота? гыгыгы

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      Рейтинг: +4143

      Иван Петров 1986 11 марта, 19:57

      Правильно говорит !

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